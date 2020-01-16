«الوسط» تحصل على النسخة الأصلية من رسالة «الفيفا» للاتحاد الليبي

الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا). (أرشيفية : إنترنت)

كشفت بوابة وقناة «الوسط» (WTV) من خلال مصادر مقربة لأروقة الاتحاد الدولي لكرة القدم، النسخة الأصلية لرسالة «الفيفا» الموجهة قبل عام إلى الاتحاد الليبي لكرة القدم، عقب اجتماع الجمعية العمومية غير العادية بالمرج.

وبحسم ما تم إعلانه في برنامج «90» الذي يذاع كل يوم أحد وخميس، فقد اعتمدت «الفيفا» خلال خطابها إجراءات سحب الثقة من الرئيس السابق جمال الجعفري، ليحل بدلا منه موقتا النائب الأول إلى حين عقد اجتماع الجمعية العمومية مع ضرورة انتخاب الرئيس من خارج تركيبة الاتحاد، وإكمال المدة المتبقية لمجلس الإدارة، ولم تكشف الرسالة على إمكانية إبقاء الشلماني أو منحه الحق لخوض الانتخابات على منصب الرئيس أو انتخاب نائب يحل بديلًا عنه في حال الفوز.

وجاء في نص الرسالة كاملا وفقا للترجمة القانونية: «نود أن نشير إلى اجتماع الجمعية العمومية غير العادي، غير الاعتيادي الأخير للاتحاد الليبي لكرة القدم والذي عقد بتاريخ 20 ديسمبر 2018، بما في ذلك المستندات المعتمدة بالخصوص والتي قام حضرتكم بإحالتها».

وأضاف البيان: «وبناء على المعلومات الواردة إلينا، فإننا نود أن نلفت الانتباه إلى أن أعضاء الاتحاد الليبي اتخذوا قرارا بعزل السيد جمال الجعفري من منصب رئيس مجلس إدارة الاتحاد الليبي لكرة القدم».

وأوضح: «كما أننا نفهم أنه بموجب أحكام النظام الأساسي للاتحاد ذات العلاقة وبالتحديد الفقرة 6 من المادة 38 حسب النسخة المتوافرة لدينا حاليا، فإن نائب رئيس مجلس الإدارة سيحل محل السيد جمال الجعفري إلى حين انعقاد اجتماع الجمعية العمومية، والذي سيشغل هذا المنصب بالنسبة لما تبقى من فترة عمل مجلس الإدارة».

وتابع: «نود أن نشكركم على أخذ العلم بما تقدم أعلاه ونطلب من حضرتكم إعلامنا في حينه بما يستجد خلال اجتماع الجمعية العمومية المشار إليه بمجرد انعقاده».

يشار إلى أن هذا الإجراء ظل معلقا رغم مرور عام على الاجتماع غير العادي، الذي تم خلاله سحب الثقة من الجعفري دون الإفصاح عن الإجراء الذي تم إرساله إلى «الفيفا» في اجتماع المرج، الذي وصفه أعضاء الحراك المعارض للجعفري بالتاريخي آنذاك.

النسخة الأصلية من رسالة «الفيفا» للاتحاد الليبي