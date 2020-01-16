القبلاوي يكشف أسباب تعادل منتخب اليد أمام الجابون في البطولة الأفريقية

جانب من مباراة منتخب اليد أمام الجابون في البطولة الأفريقية. (إنترنت)

أعرب مدرب فريق مجيس العماني والمدرب المساعد السابق للمنتخب الليبي لكرة اليد، وليد القبلاوي، عن تفاؤله في إمكانية ترشح المنتخب الوطني لكأس العالم، رغم تعادله في أول مباراة مع الجابون.

وتعادل المنتخب الليبي لكرة اليد، أمام نظيره الجابون، بنتيجة 22 مقابل 22، في المباراة التي جمعت بينهما مساء اليوم الخميس، ضمن بطولة أفريقيا لكرة اليد في نسختها الـ24، التي تتواصل لعشرة أيام في تونس، بمشاركة 16 منتخبا وزعت إلى أربع مجموعات.

وقال القبلاوي في تصريح إلى «بوابة الوسط» إن خبرة المنتخب الجابوني تفوقت في السبع دقائق الأخيرة، وإن استهتار بعض اللاعبين في المنتخب الليبي كان سببا في هذه النتيجة بعد أن كان المنتخب الليبي متفوقا في عدة مرات.