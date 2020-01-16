تأجيل موعد انطلاق بطولة «محمد باني» لهذا السبب

صيانة قاعة 17 فبراير استعدادًا لبطولة المرحوم محمد باني. (إنترنت)

أعلن عضو اللجنة المنظمة بطولة المرحوم محمد باني للفئات السنية، عبدالمطلب الأشتر، تأجيل موعد البطولة لعدة أيام بسبب عدم اكتمال صيانة قاعة 17 فبراير، التي تشهد عملية صيانة كبيرة في كل مرافقها حتى تقام البطولة في ظروف أفضل، وفي واحدة من أهم الصالات الرياضية في طرابلس.

وقال الأشتر، في تصريح إلى «بوابة الوسط» إن البطولة ستقام بمشاركة 24 فريقًا، وتنظمها جمعية الوفاء الرياضية، موجهًا شكره للهيئة العامة للشباب والرياضة بحكومة الوفاق الوطني، التي قامت بتقديم الدعمين المادي والمعنوي لهذه البطولة وفي برنامج صيانة الصالة.