تأجيل موعد انطلاق بطولة «محمد باني» لهذا السبب

طرابلس - بوابة الوسط: صلاح بلعيد | الخميس 16 يناير 2020, 05:53 مساء
صيانة قاعة 17 فبراير استعدادًا لبطولة المرحوم محمد باني. (إنترنت)

أعلن عضو اللجنة المنظمة بطولة المرحوم محمد باني للفئات السنية، عبدالمطلب الأشتر، تأجيل موعد البطولة لعدة أيام بسبب عدم اكتمال صيانة قاعة 17 فبراير، التي تشهد عملية صيانة كبيرة في كل مرافقها حتى تقام البطولة في ظروف أفضل، وفي واحدة من أهم الصالات الرياضية في طرابلس.

وقال الأشتر، في تصريح إلى «بوابة الوسط» إن البطولة ستقام بمشاركة 24 فريقًا، وتنظمها جمعية الوفاء الرياضية، موجهًا شكره للهيئة العامة للشباب والرياضة بحكومة الوفاق الوطني، التي قامت بتقديم الدعمين المادي والمعنوي لهذه البطولة وفي برنامج صيانة الصالة.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

ترامب ونائب رئيس الوزراء الصيني يوقعان اتفاقا تجاريا «تاريخيا»
دولى
الادعاء على زوج نانسي عجرم في قضية قتل رجل تسلل إلى منزلهما
ثقافة وفن
ضبط عدد قياسي من الأسلحة في مطارات أميركية خلال 2019
دولى
غوتيريس: مؤتمر برلين سيركز على 6 محاور منها وقف دائم لإطلاق النار
ليبيا
بعد إقصائها من مؤتمر برلين.. تونس متفاجئة ومستغربة وتنتظر توضيحات من ألمانيا
ليبيا
الهوني يقود الترجي للفوز على النجم الساحلي في «الكلاسيكو التونسي»
رياضة محلية
«نيويورك تايمز» تجاوزت عتبة الخمسة ملايين مشترك
منوعات
«نيويورك تايمز»: إيران أسقطت الطائرة الأوكرانية بصاروخين
دولى
البعثة الأممية تدعو 40 شخصية للمشاركة في المسار السياسي للحوار الليبي
ليبيا
تقرير مناخ الاستثمار: ليبيا التاسعة عربيا في جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة
ليبيا
كونتي يحدد شرطين لمشاركة إيطاليا بمراقبة وقف إطلاق النار في ليبيا
ليبيا
مدفوعات النقد الأجنبي: 7.6 مليار دولار لأرباب الأسر و 2.19 مليار حوالات دراسة ...
ليبيا
 المزيد من رياضة محلية

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

الاستحمام ليلا أو نهارا.. أيهما أكثر فائدة؟