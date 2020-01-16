5 مباريات في الجولة الأولى لنهائيات براعم القدم ببنغازي

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس | الخميس 16 يناير 2020, 05:26 مساء
جانب من مسابقة براعم كرة القدم في ليبيا (أرشيفية : الإنترنت)

تنطلق غدًا الجمعة المرحلة النهائية لمسابقة براعم القدم ببنغازي، والتي تأهل لها فرق براعم الأهلي بنغازي والهلال والتحدي والنصر والهدف والحرية والسد والنجوم وبنغازي الجديدة والنجمة.

وفي الجولة الأولى ستقام غدًا الجمعة خمس مباريات، حيث يشهد ملعب بنينا مباراة براعم الأهلي بنغازي والهلال بإدارة الحكم رافع الحوتي، والمساعدين سفيان علي، وسالم المراكبي. 

وعلى ملعب شمال بنغازي سيجمع اللقاء براعم الحرية مع النصر، بإدارة الحكم منير العبيدي بمساعدة محسن القديري وباسم البرعصي، وعلى ملعب الأهلي بنغازي سيتبارى براعم التحدي مع الهدف، بإدارة الحكم مفتاح الفارسي، والمساعدين أحمد ضيف، ومنير الزلاوي.

وعلى ملعب التحدي سيجمع اللقاء براعم السد والنجوم، بإدارة الحكم محمد المجبري، والمساعدين ربيع الشوشان والعربي مفتاح، وبملعب النصر سيلتقي براعم النجمة مع بنغازي الجديدة بإدارة الحكم محمد يونس والمساعدين عبدالله الشكري وصدام بن صريتي.

وفى سياق متصل ستقام غدًا الجمعة أيضًا مبارتان للآمال ومثلهما في الأواسط، حيث يلتقي آمال المروج أمام خالد بن الوليد، بإدارة الحكم محمد نبوس، والمساعدين عبدالله الشكري ومعاذ البرغثي، وآمال النجمة يواجه استارز بإدارة الحكم محمد العبدلي، والمساعدين سالم المراكبي، وبن صريتي.

وأواسط الأخضر يلتقي الأنوار بإدارة الحكم موسى العريبي، والمساعدين عصام الترهوني وهشام إشتيوي، والحكم الرابع عبدالله مازق، وأواسط الوحدة مع بنغازي الجديدة بإدارة الحكم محمد الشلماني بمساعدة محمد بلعم وعبدالقادر بوجمة والحكم الرابع أيمن عطية.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

ترامب ونائب رئيس الوزراء الصيني يوقعان اتفاقا تجاريا «تاريخيا»
دولى
الادعاء على زوج نانسي عجرم في قضية قتل رجل تسلل إلى منزلهما
ثقافة وفن
ضبط عدد قياسي من الأسلحة في مطارات أميركية خلال 2019
دولى
غوتيريس: مؤتمر برلين سيركز على 6 محاور منها وقف دائم لإطلاق النار
ليبيا
بعد إقصائها من مؤتمر برلين.. تونس متفاجئة ومستغربة وتنتظر توضيحات من ألمانيا
ليبيا
الهوني يقود الترجي للفوز على النجم الساحلي في «الكلاسيكو التونسي»
رياضة محلية
«نيويورك تايمز» تجاوزت عتبة الخمسة ملايين مشترك
منوعات
«نيويورك تايمز»: إيران أسقطت الطائرة الأوكرانية بصاروخين
دولى
البعثة الأممية تدعو 40 شخصية للمشاركة في المسار السياسي للحوار الليبي
ليبيا
تقرير مناخ الاستثمار: ليبيا التاسعة عربيا في جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة
ليبيا
كونتي يحدد شرطين لمشاركة إيطاليا بمراقبة وقف إطلاق النار في ليبيا
ليبيا
مدفوعات النقد الأجنبي: 7.6 مليار دولار لأرباب الأسر و 2.19 مليار حوالات دراسة ...
ليبيا
 المزيد من رياضة محلية

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

الاستحمام ليلا أو نهارا.. أيهما أكثر فائدة؟