5 مباريات في الجولة الأولى لنهائيات براعم القدم ببنغازي

جانب من مسابقة براعم كرة القدم في ليبيا (أرشيفية : الإنترنت)

تنطلق غدًا الجمعة المرحلة النهائية لمسابقة براعم القدم ببنغازي، والتي تأهل لها فرق براعم الأهلي بنغازي والهلال والتحدي والنصر والهدف والحرية والسد والنجوم وبنغازي الجديدة والنجمة.

وفي الجولة الأولى ستقام غدًا الجمعة خمس مباريات، حيث يشهد ملعب بنينا مباراة براعم الأهلي بنغازي والهلال بإدارة الحكم رافع الحوتي، والمساعدين سفيان علي، وسالم المراكبي.

وعلى ملعب شمال بنغازي سيجمع اللقاء براعم الحرية مع النصر، بإدارة الحكم منير العبيدي بمساعدة محسن القديري وباسم البرعصي، وعلى ملعب الأهلي بنغازي سيتبارى براعم التحدي مع الهدف، بإدارة الحكم مفتاح الفارسي، والمساعدين أحمد ضيف، ومنير الزلاوي.

وعلى ملعب التحدي سيجمع اللقاء براعم السد والنجوم، بإدارة الحكم محمد المجبري، والمساعدين ربيع الشوشان والعربي مفتاح، وبملعب النصر سيلتقي براعم النجمة مع بنغازي الجديدة بإدارة الحكم محمد يونس والمساعدين عبدالله الشكري وصدام بن صريتي.

وفى سياق متصل ستقام غدًا الجمعة أيضًا مبارتان للآمال ومثلهما في الأواسط، حيث يلتقي آمال المروج أمام خالد بن الوليد، بإدارة الحكم محمد نبوس، والمساعدين عبدالله الشكري ومعاذ البرغثي، وآمال النجمة يواجه استارز بإدارة الحكم محمد العبدلي، والمساعدين سالم المراكبي، وبن صريتي.

وأواسط الأخضر يلتقي الأنوار بإدارة الحكم موسى العريبي، والمساعدين عصام الترهوني وهشام إشتيوي، والحكم الرابع عبدالله مازق، وأواسط الوحدة مع بنغازي الجديدة بإدارة الحكم محمد الشلماني بمساعدة محمد بلعم وعبدالقادر بوجمة والحكم الرابع أيمن عطية.