ليبيا تستهل بطولة اليد الأفريقية بالتعادل مع الجابون

طرابلس - بوابة الوسط: الصديق قواس | الخميس 16 يناير 2020, 04:55 مساء
المنتخب الليبي لكرة اليد. (إنترنت)

تعادل المنتخب الليبي لكرة اليد، أمام نظيره الجابون، بنتيجة 22 مقابل 22، في المباراة التي جمعت بينهما مساء اليوم الخميس، ضمن بطولة أفريقيا لكرة اليد في نسختها الـ24، التي تتواصل لعشرة أيام بمشاركة 16 منتخبا وزعت إلى أربع مجموعات.

الشوط الأول والذي كان بفارق هدف أو هدفين لصالح المنتخب الليبي انتهى بنتيجة 13 مقابل 12 لصالح «فرسان اليد»، وقبل انتهاء المباراة بثلاث دقائق كان متفوقا على منافسه الجابوني بفارق 4 أهداف، بنتيجة 22-18، إلا أن الجابون تمكنت من إدراك التعادل، وسط تراجع غير مبرر من جانب لاعبينا.

وتعد هذه النسخة من البطولة ذات أهمية، حيث سيتأهل بطل أمم أفريقيا مباشرة إلى منافسات أولمبياد طوكيو 2020، بينما سيشارك وصيف البطولة في الملحق المؤهل إلى الأولمبياد، كذلك سيحصل أول سبعة منتخبات في أمم أفريقيا على بطاقة الترشح إلى كأس العالم لكرة اليد، التي تستضيفها مصر العام 2021.

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