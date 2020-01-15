شبيبة القبائل الجزائري ينفي عدم قيد الطبال في قائمته المحلية

لاعب المنتخب الوطني الليبي، محمد الطبال (إنترنت)

أعلن نادي شبيبة القبائل الجزائري، تأهيل الدولي الليبي محمد الطبال، ليكون تحت تصرف الطاقم الفني للفريق الأول من مرحلة الإياب من الدوري الجزائري، التي تنطلق نهاية الشهر الحالي.

ونفى شبيبة القبائل، في بيان رسمي له، الأنباء التي ترددت حول فشله في تقييد لاعبه الليبي، محمد الطبال، بسبب عدم وصول وثيقة تأهيله من الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا).

اللاعب محمد الطبال يعد من أسرع الرياضيين في ليبيا، وقدم مستويات جيدة مع فريق الاتحاد والمنتخب الوطني، ولكن الإصابة منعته من التألق مع فريق الاتحاد، والعودة رغم أن اللاعب استمر في التدريبات التأهيلية حتى عاد إلى مستواه الفني.