تعرف على مجموعات مسابقة باني لناشئي كرة القدم

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس | الأربعاء 15 يناير 2020, 08:27 مساء
ناشئي كرة القدم الليبية. (إنترنت)

أكد أمين عام جمعية الوفاء الخيرية لكرة القدم، عبدالرحمن نوفل، أن 24 فريقا سيشاركون في مسابقة المرحوم محمد سالم باني لناشئي كرة القدم مواليد 2009 / 2010، التي ستنطلق في 23 يناير الجاري بقاعة 17 فبراير بطرابلس.

وأوضح «نوفل» في تصريح إلى «بوابة الوسط» أن المسابقة تشرف عليها وتنظمها جمعية الوفاء الخيرية، مشيرًا إلى أن الفرق المشاركة وزعت عن طريق القرعة إلى ثماني مجموعات كالتالي..

المجموعة 1 (الوفاء) وتضم فرق أكاديمية شمال أفريقيا 1 ومركز الخطوة الأولى 2 ومركز أمل ليبيا.

المجموعة 2 (الأصدقاء) وضمت فرق الرياضية 1 ومركز زواره للناشئين 2 ومركز الرباط.

المجموعة 3 (المحبة) وتكونت من مركز الحي الصناعي 1 ومركز المدى الرياضي 2 ومركز المستقبل.

المجموعة 4 (اليقين) وضمت مركز الخطوة الأولى والأكاديمية الليبية 2 ومركز الشط.

المجموعة 5 (الإخوة) وتضم الأكاديمية الليبية 1ومركز الاندماج 2 وأكاديمية نجوم الأندلس.

المجموعة 6 (العطاء) وضمت فرق مركز زواره للناشئين 1 ومركز الحي الصناعي 2 ومركز توبي ستار.

المجموعة 7 (الإخلاص) تشكلت من فرق المدى الرياضي 1 ومركز الرياضية 2 ومركز طرابلس للناشئين.

المجموعة 8 (الزهور) وضمت فرق مركز الاندماج 1 وأكاديمية شمال أفريقيا 2 ومركز القمة.

وفي المرحلة الأولى ستتبارى فرق كل مجموعة من مرحلتين (ذهابًا وإيابًا) ويتأهل أول وثاني كل مجموعة للدور السادس عشر والذي سيقام بنظام خروج المغلوب من مباراة واحدة.

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