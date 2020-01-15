منتخب الملاكمة للناشئين يغادر إلى تونس

طرابلس - بوابة الوسط: الصديق قواس | الأربعاء 15 يناير 2020, 06:34 مساء
المنتخب الوطني للملاكمة. (إنترنت)

غادر مساء اليوم المنتخب الوطني للملاكمة ناشئين، مطار معيتيقة الدولي، متوجهًا إلى تونس؛ وذلك للدخول في معسكر إعداد لمدة أسبوع.

وبعد انتهاء المعسكر سيتوجه المنتخب إلى الكويت؛ للمشاركة في البطولة العربية لملاكمة الناشئين، والتي ستبداء خلال الفترة من 22 وتنتهي في 29 من شهر يناير الجاري.

وتشارك ليبيا في هذه البطولة بثلاثة ملاكمين من  نادي الظهرة عبد المقتدر سويدان، ومن الخمس (يزن الحويج) وملاكم نادي السواعد (فرج المقصبي)، تحت إشراف المدربين الكابتن عبد السلام مسعود والكابتن عبد الحكيم عمار.

وعلى هامش بطولة الكويت العربية للناشئين، يدفع اتحاد اللعبة بثلاثة من حكام الملاكمة الليبيين وهم محمد الأثرم وسعيد صالح وأحمد جرناز، للمشاركة في دورة ترقي الحكام ذات النجمة الواحدة في الفترة من 29 يناير الجاري وحتى 5 فبراير المقبل، تحت إشراف الاتحاد العربي للملاكمة.

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