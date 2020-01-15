الهوني يقود الترجي للفوز على النجم الساحلي في «الكلاسيكو التونسي»

المحترف الليبي حمدو الهوني نجم فريق الترجي التونسي. (أرشيفية : إنترنت)

قاد المحترف الليبي حمدو الهوني، فريقه الترجي، للفوز على نظيره النجم الساحلي، التي أُقيمت بينهما عصر اليوم الأربعاء، بملعب رادس، في كلاسيكو رقم 127، ضمن منافسات الأسبوع السابع للدوري التونسي.

هدف الهوني جاء في الدقيقة 32 من زمن الشوط الأول، وكاد يسجل الهدف الثاني من كرة مرت بسنتيمتيرات قليلة بعيدًا عن مرمى فريقه النجم الساحلي، لتنتهي المباراة بهذ النتيجة.

وقدم المحترف الليبي مستويات مميزة في صفوف فريق الترجي، جعلت منه حديث الإعلام التونسي، خاصة أن هدف اليوم يعد الرابع له في منافسات الدوري التونسي هذا الموسم.

وفي الشوط الثاني استمر الأداء الجيد للهوني، حيث قدم عدة كرات كانت سانحة للتسجيل حتى الدقيقة 89، حيث تم استبداله بسبب الإصابة التي تعرض لها.

بهذه النتيجة، يتصدر الترجي جدول ترتيب الدوري التونسي بعدما رفع رصيده إلى 28 نقطة من إجمالي 10 مباريات خاضها حتى الآن، ويتبقى له مباراتان مؤجلتان، متفوقًا بفارق الأهداف فقط عن الاتحاد المنستيري الذي جمع نفس العدد من النقاط من 12 مباراة، وتجمد رصيد النجم الساحلي عند 18 نقطة احتل بها المركز السادس في الترتيب، وذلك من إجمالي 12 مباراة.