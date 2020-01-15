800 دولار لكل لاعب و400 لأعضاء الجهاز الفني في النصر

طرابلس - بوابة الوسط: الصديق قواس | الأربعاء 15 يناير 2020, 02:13 مساء
الفريق الأول لكرة القدم بنادي «النصر» (المركز الإعلامي)

قرر رئيس اللجنة التسييرية لنادي النصر الليبي، عزالدين الوكواك، منح جميع الرياضيين بالفريق الأول المتواجدين بالعاصمة المصرية القاهرة مكافأة مالية بقيمة 800 دولار أميركي لكل رياضي.

كما تمت مكافأة الطاقمين الفني والإداري بمبلغ 400 دولار، وذلك تقديراً لجهودهم وأدائهم البطولي في مباراة الفريق أمام بيدفيست الأحد الماضي بحسب صفحة المركز الإعلامي بنادي النصر.

وفاز الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر على نظيره بيدفيست الجنوب أفريقي بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي أقيمت بينهما على ملعب «بترو سبورت» بالعاصمة المصرية القاهرة، ضمن منافسات الجولة الرابعة لدور المجموعات لبطولة «الكونفيدرالية» الأفريقي لينعش آماله في المنافسة من جديد.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

«نيويورك تايمز»: إيران أسقطت الطائرة الأوكرانية بصاروخين
دولى
البعثة الأممية تدعو 40 شخصية للمشاركة في المسار السياسي للحوار الليبي
ليبيا
تقرير مناخ الاستثمار: ليبيا التاسعة عربيا في جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة
ليبيا
كونتي يحدد شرطين لمشاركة إيطاليا بمراقبة وقف إطلاق النار في ليبيا
ليبيا
مدفوعات النقد الأجنبي: 7.6 مليار دولار لأرباب الأسر و 2.19 مليار حوالات دراسة ...
ليبيا
إنفاق 24.51 مليار دينار على المرتبات خلال 2019
ليبيا
الملكة إليزابيث تمنح الأمير هاري «مرحلة انتقالية»
منوعات
رئيس الوزراء الإيطالي الأسبق: لا توجد دولة أوروبية لديها القوة للتدخل في ليبيا
ليبيا
العراق يخشى من الانهيار حال قرر ترامب تجميد 35 مليار دولار عائدات نفطية
عربى
ملك الأردن: آلاف المقاتلين الأجانب انتقلوا من إدلب السورية إلى ليبيا
ليبيا
الثني: 370 مليون دينار لتنفيذ الطريق بين اجدابيا والواحات
ليبيا
بالفيديو: تفاصيل وصية سلطان عمان الراحل قابوس بن سعيد
عربى
 المزيد من رياضة محلية

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

دراسة تكشف تأثير الشاي على عمر الإنسان