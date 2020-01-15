800 دولار لكل لاعب و400 لأعضاء الجهاز الفني في النصر

الفريق الأول لكرة القدم بنادي «النصر» (المركز الإعلامي)

قرر رئيس اللجنة التسييرية لنادي النصر الليبي، عزالدين الوكواك، منح جميع الرياضيين بالفريق الأول المتواجدين بالعاصمة المصرية القاهرة مكافأة مالية بقيمة 800 دولار أميركي لكل رياضي.

كما تمت مكافأة الطاقمين الفني والإداري بمبلغ 400 دولار، وذلك تقديراً لجهودهم وأدائهم البطولي في مباراة الفريق أمام بيدفيست الأحد الماضي بحسب صفحة المركز الإعلامي بنادي النصر.

وفاز الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر على نظيره بيدفيست الجنوب أفريقي بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي أقيمت بينهما على ملعب «بترو سبورت» بالعاصمة المصرية القاهرة، ضمن منافسات الجولة الرابعة لدور المجموعات لبطولة «الكونفيدرالية» الأفريقي لينعش آماله في المنافسة من جديد.