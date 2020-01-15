الاتحاد الليبي للكرة الحديدية يضع برنامجه السنوي

طرابلس - بوابة الوسط: الصديق قواس | الأربعاء 15 يناير 2020, 01:52 مساء
جانب من منافسات الكرة الحديدية الليبية (أرشيفية : الإنترنت)

وضع الاتحاد الليبي للكرة الحديدية خارطة طريق لبرنامجه السنوي لموسم الرياضي 2020، الذي يتضمن عددا من البطولات المحلية والدورات التدريبية للمدربين والحكام والمشاركات الخارجية للمنتخبات الليبية.

وقد استهل السبت أول نشاطاته بإجراء بطولة تصنيفية لتقييم الرياضيين بتخصص الرافا، وشارك فيها خمسة رياضيين متميزين، وحسب البرنامج ستقام كل يوم سبت بطولة تصنيفية لتخصصات الرافا والطويل والقصير بواقع بطولتين لكل تخصص في الشهر.

وقال أمين الاتحاد العام، محمود الطويل، في تصريح خاص إلى «بوابة الوسط» اليوم الأربعاء «الهدف هو الدفع بالحكام الجدد للوقوف على مدى استيعابهم قوانين التحكيم في الكرة الحديدية، وكذلك على وجود المدرب المحلي ومشاركته في البطولات».

وأضاف الطويل: «من خلال هذا البرنامج سنقف على جاهزية الرياضيين الذين تنتظرهم مشاركات عربية وأفريقية ودولية استعدادا للاستحقاقات القادمة، منها بطولة أفريقيا بمصر في مارس المقبل، وبطولة العالم تخصص طويل بفرنسا سبتمبر المقبل، وبطولة العالم تخصص الرافا بإيطاليا».

وأكمل: «جميع الأمور الإدارية قد تم اتخاذها لتنفيذ هذا البرنامج وتسهيل كل الإجراءات أمام الرياضيين والحكام والمدربين، حتى تكون مشاركتنا القادمة وفق أسس علمية ونحقق الهدف المنشود وهو رفع الراية الوطنية في المحافل الدولية متوجة بالذهب».

جانب من منافسات الكرة الحديدية الليبية (أرشيفية : الإنترنت)
أمين الاتحاد العام للكرة الحديدية محمود الطويل (أرشيفية : الإنترنت)
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