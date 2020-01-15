ليبيا تواجه الغابون في افتتاح كأس أفريقيا لكرة اليد

تنطلق غدا الخميس على ملعبي رادس والحمامات بتونس بطولة أفريقيا لكرة اليد في نسختها الـ24، التي تتواصل لعشرة أيام بمشاركة 16 منتخبا وزعت إلى أربع مجموعات.

المجموعة الأولى: مصر والكونغو الديمقراطية وكينيا وغينيا.

المجموعة الثانية: ليبيا وأنغولا والغابون ونيجيريا.

المجموعة الثالثة: تونس والكاميرون وساحل العاج والرأس الأخضر.

المجموعة الرابعة: المغرب والجزائر والكونغو برازافيل وزامبيا.

ليبيا تلتقي الغابون، ونيجيريا تواجه أنغولا، والجزائر يتبارى وزامبيا، والمغرب مع الكونغو، ومصر مع غينيا، وكينيا تلتقي جمهورية الكونغو، وساحل العاج مع الكاميرون، وتونس تلتقي الرأس الأخضر، وفقا لجدول مباريات البطولة المنشور عبر الصفحة الرسمية على «فيسبوك».

الجمعة 17 يناير

ليبيا تلتقي أنغولا، ونيجيريا مع الغابون، ومصر تتبارى وكينيا، والمغرب تواجه زامبيا، والكاميرون مع الرأس الأخضر، والجزائر تلتقي الكونغو، وغينيا تتبارى وجمهورية الكونغو، وتونس مع ساحل العاج، والسبت 18 يناير راحة لكل الفرق.

الأحد 19 يناير

ليبيا تواجه نيجيريا والغابون مع أنغولا وزامبيا تلتقي الكونغو، وكينيا تتبارى وغينيا، والجزائر مع المغرب، وساحل العاج تلتقي مع الرأس الأخضر، ومصر تواجه جمهورية الكونغو، والكاميرون مع تونس.

يذكر أن كل مجموعة ستتبارى فيما بينها من نصف دوري ويتأهل أول وثاني كل مجموعة لدور الثمانية، الذي سيقام بنظام خروج المهزوم، بطل النسخة سيتأهل للمشاركة في أولمبياد طوكيو 2020 وسيتأهل أصحاب التراتيب السبعة الأولى لنهائيات كأس العالم بمصر 2021.