بالصور: محاضرات نظرية وعملية في دورة مدربي الرخصة «C» ببنغازي

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس | الأربعاء 15 يناير 2020, 12:15 مساء
بنغازي تشهد دورة مدربي الرخصة «C» تحت إشراف اللجنة الفنية (إنترنت)

تتواصل ببنغازي دورة مدربي الرخصة «C» التي تشرف عليها اللجنة الفنية بالاتحاد الليبي لكرة القدم بمشاركة 30 مدربا.

وفي تصريح خاص إلى «بوابة الوسط» اليوم الأربعاء لمدير الدورة فوزي الدالي قال: «محاضرات اليوم لعملي مبادئي الدفاع والتمرير والاستقبال للأستاذ محمد الشارف والمهارات الأساسية للأستاذ محمود الزياني، وفي المساء محاضرتان نظريتان بقاعة أكاديمية الحكام الأولى منهجية التدريب محمود الزياني، وأسس علم التدريب للدكتور عبدالعزيز امديقش».

وأضاف الدالي «الدورة ستتواصل حتى منتصف فبراير المقبل ويحاضر فيها الأساتذة محمد الشارف ومحمود الزياني ومحمد عبدالله وعصام الدناع وعبدالعزيز امديقش وفتحي المهشهش وإدريس ماتيا».

بنغازي تشهد دورة مدربي الرخصة «C» تحت إشراف اللجنة الفنية (إنترنت)
بنغازي تشهد دورة مدربي الرخصة «C» تحت إشراف اللجنة الفنية (إنترنت)
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