24 فريقًا يشاركون في دوري المرحوم باني لكرة الصالات

جانب من الاجتماع الفني لمندوبي الفرق المشاركة بدوري المرحوم محمد سالم باني. (إنترنت)

عقد مساء الإثنين بديوان بلدية طرابلس، الاجتماع الفني لمندوبي الفرق المشاركة بدوري المرحوم محمد سالم باني للناشئين لكرة القدم داخل الصالات، وذلك بحضور اللجنة المشرفة على المسابقة وجمعية الوفاء الخيرية وممثل عن أسرة المرحوم محمد باني وكوكبة من اللاعبين القدامى والإعلاميين.

وأكد رئيس اللجنة المشرفة على البطولة الكابتن عبد الرازق جرانة، في تصريح إلى «بوابة الوسط» على هامش هذا الاجتماع أن بطولة الدكتور المرحوم محمد باني سيشارك فيها 24 مدرسة في كرة القدم داخل الصالات، وتم تقسميهم إلى 3 مجموعات، واذا تحسنت الظروف فأن البطولة ستنطلق في الـ 23 من يناير الجاري بقاعة 17 فبراير.

وأضاف جرانة أنه تجرى حاليا عملية صيانة للقاعة من أجل إنجاح هذه البطولة لرمز من رموز كرة القدم الليبي المنتخب الوطني وفريق الوحدة الدكتور المرحوم محمد باني.

وخلال الاجتماع تم إجراء القرعة للفرق المشاركة في المسابقة في أجواء مفعمة بالروح الرياضية والأخوية.

الكابتن عبد الرازق جرانة مع صورة للدكتور المرحوم محمد باني. (إنترنت)