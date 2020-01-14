مكافحة المنشطات تعتمد كادرها الوظيفي الجديد

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس | الثلاثاء 14 يناير 2020, 10:45 مساء
اللجنة الليبية لمكافحة تعاطي المنشطات. (أرشيفية : إنترنت)

عقدت اللجنة الليبية لمكافحة المنشطات اجتماعها الأول للعام 2020 بمدينة طرابلس برئاسة رئيس اللجنة محمد الفقيه، وبحضور رئيس لجنة التوعية محمد السكنجي، ورئيس لجنة الإعفاء الطبي ابتسام حديد.

وقال الفقيه، في تصريح إلى «بوابة الوسط» إن اللجنة ناقشت جملة من المواضيع من بينها اعتماد الكادر الوظيفي الجديد للجنة، وتكليف عبدالمطلب عيسى رئيسا للجنة واعتماد النتائج، ويوسف الوافي رئيسا للجنة أخذ العينات.

بالإضافه إلى اعتماد ميزانية العام 2020، والعمل على تفعيل وتطوير دور اللجنة للمساهمة الفاعلة في الحد من المنشطات وإخطارها.

وفى سياق متصل استقبل رئيس الأولمبية الليبية جمال الزروق رئيس وأعضاء لجنة مكافحة المنشطات وأثنى على دورهم المتميز في العام الماضي 2019، ووعد بتقديم الدعم المادي والمعنوي للجنة لتنفيذ ما جاء به الميثاق الأولمبي نحو رياضة خالية من المنشطات.

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