الريف يلتقى أكاديمية المحترفين والعين يواجه فرسان المتوسط في أواسط القدم

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس | الثلاثاء 14 يناير 2020, 07:35 مساء
جانب من مباراة سابقة في فئة الأواسط (أرشيفية : إنترنت)

يتجدد الموعد اليوم الثلاثاء مع أربع مباريات في الجولة الأولى لمسابقة أواسط القدم بالجبل الأخضر في المجموعة الثالثة.

ويواجه فريق أواسط نجوم الريف أكاديمية المحترفين، وأواسط العين مع أواسط فرسان المتوسط.

وفي المجموعة الرابعة يواجه أواسط الحرية، الاستقلال، وأواسط ترجي بيضاو مع ترجي المنصورة ويخلد المجد للراحة.

يذكر أن مسابقة الأواسط لكرة القدم بالجبل الأخضر تقام بمشاركة 20 فريقًا وزعت على 4 مجموعات، ضمت المجموعة الأولى فرق البرانس والجلاء ودارنس والانصار والقيروان. 

كما ضمت المجموعة الثانية فرق الانصار والتلال والشلال وشباب الجبل والأفريقي، وفي المجموعة الثالثة فرق الريف وأكاديمية المحترفين والعين وفرسان المتوسط ونجوم الجبل. أما المجموعة الرابعة تشكلت من الحرية والاستقلال وترجي المنصورة والرجاء بيضاو.

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