عبدالكافي عبدالعزيز رئيسًا لبعثة المنتخب الوطني ببطولة أفريقيا لليد

الرئيس السابق للاتحاد الليبي لكرة اليد، عبدالكافي عبد العزيز. (إنترنت)

كلف رئيس الاتحاد الليبي لكرة اليد، الصديق الفوناس، الدكتور عبدالكافي عبدالعزيز، بترأس وفد بعثة المنتخب الوطني لكرة اليد، خلال مشاركته في البطولة الأفريقية لكرة اليد للأمم الـ22، والتي ستقام في دولة تونس الشقيقة، في الفترة من 16 إلى 26 يناير 2020.

وحسب صفحة المركز الإعلامي للاتحاد عبر «فيسبوك»، فإن تكليف عبدالكافي، الرئيس السابق للاتحاد الليبي لكرة اليد، عضو هيئة التدريس بكلية التربية البدنية بجامعة طرابلس، جاء تقديرا له على مجهوداته للنهوض بكرة اليد الليبية، من خلال المناصب التي تقلدها والإصدارات التي أصدرها.

ويشارك المنتخب الليبي في منافسات المجموعة الرابعة التي تضم بجانبه منتخبات أنجولا والجابون ونيجيريا، ويتطلع «فرسان اليد» إلى تحقيق نتيجة إيجابية والتأهل للأدوار النهائية من أجل قطع إحدى بطاقات الترشح لنهائيات كأس العالم لكرة اليد التي ستقام في مصر 2021.

وتعادل منتخب اليد في آخر مباراتين وديتين استعدادًا للبطولة، حيث تعادل مع نظيره المغربي بنتيجة 21-21، وهي نفس نتيجة مباراته الودية مع المنتخب الكونغولي في إطار الاستعداد للبطولة.