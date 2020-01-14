الجهاز الفني لمنتخب الشباب في بنغازي غدًا

طرابلس - بوابة الوسط: الصديق قواس | الثلاثاء 14 يناير 2020, 05:34 مساء
جانب من تجمع اختبارات منتخب الشباب. (إنترنت)

أكد المدير الإداري لمنتخب الشباب لكرة القدم تحت (20 عامًا) عبدالسلام الكوت، أن الجهاز الفني سيزور بنغازي غدًا؛ للوقوف على القائمة النهائية للمنتخب من خلال التجمعات التي جرت في المنطقة الغربية والوسطى والشرقية والجبل الغربي.

وقال «الكوت»، في تصريح إلى «بوابة الوسط»، إن الغرض من الزيارة هو الوقوف على اختيارات الجهازين الثنائي المهدي أبوشاح وسالم ميلاد، والاتفاق على القائمة النهائية لمنتخب الشباب لكرة القدم.

وأوضح «الكوت» أن القائمة الرسمية والنهائية ستعلن قبل الدخول في معسكر خارجي نهاية الأسبوع المقبل.

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