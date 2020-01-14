منتخب الجبل الأخضر يلتقي البرانس

جانب من مباراة سابقة في فئة الأواسط (فيسبوك)

يخوض منتخب الجبل الأخضر لكرة القدم تحت 20 عامًا اليوم الثلاثاء مباراة ودية مع نادي البرانس بالقبة، ووجه المدرب عبدالباسط شحات الدعوة للاعبين عبدالكريم السعيطي «نسور مرتوبة» وطارق إدريس « شباب الجبل» وعبدالرحيم الفويرس «الانتصار»، وجبريل الزاهي «الانتصار»، ومرهف بوشابك «البروق»، وسليمان الذيب «البروق»، ورمضان إدريس «الأخضر»، ومحمد بوغراه «الأخضر» والساعدي العلام «الصداقة»، ووائل الشرع «الصداقة» وحمدي بوجليدة «الأخضر»، وحمدي الحاج «الأفريقي»، وفقا لصفحة الاتحاد على «فيسبوك».

كما ضمت القائمة محمد أعنيبة «الأفريقي»، وعبدالرحمن اسويسي «الأفريقي»، وعوض سليمان «الأنصار»، وحمد فتح الله «الانتصار»، محمد عطية «الانتصار»، ومحمد رافع «دارنس»، وجبريل علي رمضان «البرانس»، نوأويس السويح «دارنس» وأحمدعقيلة -«نسور مرتوبة »، ومهند المنصوري «دارنس»، وهيثم حمد «المنار»، وأحمد عبدالرازق عوض «المنار» وسند عبدالعزيز «الجزيرة» ولقمان بوغزالة «الصداقة» وفارس فوزي بدر «الأفريقي».