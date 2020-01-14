اتحاد بنغازي يكشف مباريات الطائرة بالمنطقة الشرقية

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس | الثلاثاء 14 يناير 2020, 02:55 مساء
جانب من منافسات الطائرة الليبية (المركز الإعلامي)

كشف الاتحاد الفرعي للكرة الطائرة ببنغازي عبر صفحته على «فيسبوك» مواعيد مباريات المرحلة الثانية للفئات السنية 14، 17، 19عاما.

1- مسابقة 14عاما
الجمعة 17 يناير ستقام مباراتان، الأخضر يلتقي المروج، والهلال يتبارى مع النصر، والإثنين 20 يناير المروج يستضيف الهلال، والنصر يواجه الأهلي بنغازي، والجمعة 24 يناير الأخضر يلتقي الأهلي بنغازي، والأربعاء 29 يناير الأهلي بنغازي يتلقي المروج، والجمعة 31 يناير الأخضر يواجه النصر، والجمعة 7 فبراير الأخضر يقابل الهلال، والسبت 8 فبراير المروج يلتقي النصر.
 
2- مسابقة 17عاما
الجمعة المقبل 17 يناير الأخضر يلتقي الهلال والنصر يواجه الأهلي بنغازي، والأربعاء 22 يناير الهلال يلتقي المروج، والسبت 25 يناير الأخضر يواجه الأهلي بنغازي، والأربعاء 29 يناير المروج يلتقي الأهلي بنغازي، والجمعة 7 فبراير الأخضر يقابل الهلال، والإثنين 10 فبراير ستقام آخر مباراتين الهلال يلتقي الأهلي بنغازي والنصر يواجه المروج.

3- مسابقة 19عاما
الانطلاقة للمرحلة الثانية لمسابقة 14عاما السبت المقبل 18 يناير بمباراة الأهلي بنغازي والمروج، والسبت 25 يناير لقاء الأهلي بنغازي والنصر، والأربعاء 29 يناير الهلال يتبارى مع النصر، والسبت 1 فبراير المروج يلتقي الهلال، والإثنين 3 فبراير تقام مباراتان النصر يواجه المروج والأهلي بنغازي يتبارى مع الهلال.

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