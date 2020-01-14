بالفيديو: كلب ينسجم مع تدريبات الزناد قبل نزال ألمانيا

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 14 يناير 2020, 11:58 صباحا
لحظة إعلان فوز البطل الليبي مالك الزناد (فيسبوك)

حرص بطل الملاكمة الليبي المحترف عبد المالك الزناد على استعراض فنياته ومهاراته من خلال فيديو نشره عبر صفحته الشخصية «فيسبوك»، حيث أجرى عدة تدريبات قبل مواجهته المقبلة.

فيديو الزناد تناول لمحات من حياته، حيث حرص على إظهار نفسه وهو يعد وجبة من الطعام قبل تناولها، وبعدها المكوث قليلاً في حديقة شهدت تواجد كلب أخذ الزناد في مداعبته، كما تناول التصوير الكلب وهو يشاهد استعراضات الزناد.  

عبد المالك الزناد أعلن أنه سيسخوض نزالًا جديدًا أمام الملاكم الألماني جاميس بمدينة هامبورغ الألمانية يوم الـ25 من يناير الجاري على الحزام العالمي «IBO».

وأشار المحترف الليبي إلى أن هذه المباراة ستكون امتحانًا صعبًا وجديدًا له، لكنه وعد جماهيره بعدم التقصير والظهور بأفضل حالة فنية لإنهاء المباراة بالضربة القاضية كما اعتادت الجماهير منه، وفقًا لما أعلنه البطل الليبي عبر صفحته الشخصية على «فيسبوك».

الملاكم الألماني جاميس، المنتظر لقاؤه على أرضه ووسط جماهيره بالبطل الليبي الزناد، فاز من قبل في 16 مقابلة وهو نفس الرصيد الذي يخلو من الخسارة بالنسبة للزناد أيضًا.

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