نجم الترجي يغادر تونس دون إذن قبل القمة وسط توعده بعقوبات

نجم الترجي التونسي أنيس البدري (أرشيفية : الإنترنت)

كشف نادي الترجي التونسي نيته التحرك قانونًا تجاه لاعبه أنيس البدري، بعد أن غادر تونس دون إذن من إدارة ناديه، مؤكدًا أنه سيتخذ الإجراءات القانونية اللازمة ضده، حيث غاب البدري عن تدريبات الفريق الذي يتأهب للقاء القمة أمام النجم الساحلي، غدًا الأربعاء، ضمن منافسات الدوري التونسي.

يأتي هذا وسط أنباء تفيد باقتراب البدري من الانضمام إلى اتحاد جدة السعودي خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية.

وذكر الترجي في بيان نشره عبر حسابه الرسمي على «فيسبوك»: «يعلم الترجي الرياضي التونسي أن إدارة النادي تلقت عرضين من فريق سعودي في خصوص اللاعب أنيس البدري، الأول بـ200 ألف دولار والثاني بـ500 ألف دولار، وهو مبلغ ليس في قيمة اللاعب ولا يلبي طلبات النادي، هذا بالإضافة إلى ضمانات الدفع والإشكاليات التي عرفتها بعض الفرق التونسية للحصول على مستحقاتها من التفريط في لاعبيها؛ مما يفسر الرفض الذي رافق هذا الملف».

وأكمل البيان: «يعتبر الترجي سفر اللاعب أنيس البدري خارج تونس دون الحصول على إذن الهيئة المديرة وموافقتها خرقًا للقانون ولبنود العقد الذي يربط الطرفين، وسيتخذ بالتالي الإجراءات القانونية اللازمة في هذا الصدد، حيث يستمر عقد البدري مع الترجي حتى يونيو 2020، ويصبح اللاعب بعدها مؤهلًا للانتقال لأي فريق آخر في صفقة انتقال حر».