القائمة النهائية لمنتخب اليد المشاركة في أمم أفريقيا 2020

منتخب ليبيا لكرة اليد (أرشيفية : الإنترنت)

كشف الجهاز الفني للمنتخب الوطني الأول لكرة اليد، بقيادة محمد علي الصغير، المدير الفني، عن القائمة النهاية لـ«فرسان المتوسط» التي تستعد لخوض للبطولة الأفريقية الـ24 بتونس بداية من 16 يناير 2020، والمؤهلة إلى كأس العالم 2021 بمصر.

وحسب صفحة اللجنة الإعلامية للاتحاد الليبي لكرة اليد عبر موقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك)، فإن القائمة التي أعلنها الجهاز الفني لمنتخب اليد ضمت 18 لاعبًا، بينهم 3 حراس مرمى.

ويشارك المنتخب الليبي في منافسات المجموعة الرابعة التي تضم بجانبه منتخبات، أنجولا والجابون ونيجيريا، ويتطلع فرسان اليد إلى تحقيق نتيجة إيجابية والتأهل للأدوار النهائية من أجل قطع إحدى بطاقات الترشح لنهائيات كأس العالم لكرة اليد والذي سيقام في مصر 2021.

وجاءت القائمة كالتالي: