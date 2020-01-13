تعرف على مواجهات الجولة الأولى من سباق أواسط الجبل الأخضر

جانب من مباراة سابقة في فئة الأواسط (فيسبوك)

تنطلق، اليوم الإثنين، الجولة الأولى من مسابقة أواسط كرة القدم بالجبل الأخضر بأربع مباريات.

في المجموعة الأولى أواسط البرانس يستضيف الجلاء ويلتقي دارنس والأنصار بملعب درنة البلدي، بينما يخلد القيروان للراحة.

وفي المجموعة الثانية أواسط الأنصار يستضيف على ملعبه الشلال والتلال يتبارى مع شباب الجبل، بينما يخلد الأفريقي للراحة.

ويتجدد الموعد، غدًا الثلاثاء، مع أربع مباريات في المجموعة الثالثة أواسط نجوم الريف يتبارى مع أكاديمية المحترفين والعين مع فرسان المتوسط، بينما يخلد نجوم الجبل للراحة.

وفي المجموعة الرابعة أواسط الحرية يلتقى الاستقلال والرجاء بيضاو مع ترجي المنصورة، ويخلد المجد للراحة.