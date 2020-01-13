3 ليبيين في دورة حكام الملاكمة بالكويت

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس | الإثنين 13 يناير 2020, 12:44 مساء
ناشئو الملاكمة يستعدون لعربية الكويت (فيسبوك)

كشف الاتحاد الليبي للملاكمة لـ«بوابة الوسط» اتجاه اتحاد اللعبة للدفع بثلاثة من حكام الملاكمة الليبيين وهم محمد الأثرم وسعيد صالح وأحمد جرناز للمشاركة في دورة ترقي الحكام ذات النجمة الواحدة بدولة الكويت على هامش بطولة الملاكمة العربية للناشئين في الفترة من 29 يناير الجاري وحتى 5 فبراير المقبل تحت إشراف الاتحاد العربي للملاكمة.

وسبق وأكد رئيس لجنة المنتخبات بالاتحاد الليبي للملاكمة، عبدالكريم مانيطة، في تصريح خاص إلى «بوابة الوسط»، مشاركة ليبيا في عربية ناشئي الملاكمة مواليد 2003 / 2004 التي تستضيفها الكويت في يناير الجاري بثلاثة ملاكمين، هم: فرج المقصبي وزن المتوسط، ويزن الحويج وزن الديك، وعبدالمقتدر سويدان خفيف ديك، برفقة المدرب العام عبدالسلام مسعود ومساعده عبدالحكيم عمار.

وأضاف مانيطة أنه جارٍ التنسيق لإقامة معسكر لمنتخب الناشئين بتونس لمدة عشرة أيام.

وبخصوص الاستحقاقات المقبلة أفاد بأن ليبيا ستشارك في بطولة أفريقيا للكبار التي ستقام بالسنغال في فبراير المقبل والمؤهلة لأولمبياد طوكيو صيف هذا العام، وأن الدعوة وُجهت لعدد من الملاكمين الليبيين المحترفين بالخارج، وأن منتخب الأواسط ستكون له مشاركة في بطولة العرب بمصر في مارس المقبل.

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