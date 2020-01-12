شاهد أهداف فوز النصر على بيدفيست بـ«الكونفدرالية»

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 12 يناير 2020, 09:06 مساء
الفريق الأول لكرة القدم بنادي «النصر» (المركز الإعلامي)

نجح الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر، في تحقيق الفوز على نظيره بيدفيست الجنوب أفريقي، بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي أقيمت بينهما مساء اليوم الأحد، على ملعب «بترو سبورت» بالعاصمة المصرية القاهرة، ضمن منافسات الجولة الرابعة لدور المجموعات لبطولة «الكونفيدرالية» الأفريقية.

الشوط الأول من المباراة انتهى سلبيا حيث كانت السيطرة في البداية لفريق بيدفيست، وكان يحاول الهجوم وخلق لنفسه بعض الفرص، والتي لم تكن خطيرة، وتمكن الطلحي حارس النصر من الاستحواذ عليها، وكانت أخطر فرصة لمعتز المهدي الذي كان في انفراد بحارس مرمى بيدفيست وفرصة أخرى لعبد الله بلعم وخالد مجدي الذي لم يستغل هذه الفرصة لينتهي هذا الشوط بالتعادل السلبي دون أهداف.

وفي شوط المباراة الثاني تغير أداء فريق النصر وأصبح أكثر هجوما وتنسيقا، ومن إحدى هذه الهجمات تحصل ممثل الكرة الليبية على خطأ دفاعي، تقدم لتنفيذ هذا الخطأ صدام الورفلي وسجل منها هدفا عكسيا لفريق النصر في الدقيقة 49.

ومن هجمة جميلة قادها أحمد الهرام، أضاف منها مهند أبوعجيلة برأسية الهدف الثاني في الدقيقة 62، وفي الدقيقة 75 قلص فريق بيدفست النتيجة، وسجل مهاجمه دومينك هدف لفريقه في خطأ من المدافع أحمد الحاسي.

وقد تحصل فريق النصر على عدة فرص خلال هذا الشوط وخصوصا من جانب أحمد الهرام الذي كان أبرز لاعب في مباراة اليوم لتنتهي المباراة بفوز النصر بنتيجة هدفين مقابل هدف، وليصبح رصيد النصر 5 نقاط في انتظار ما تسفر عليه مباراة حوريا كوناكري وفريق ديجوبيا.

وكان المدير الفني الوطني لفريق الكرة الأول بنادي «النصر» محمد الككلي، دخل المباراة بتشكيل مكون من حراسة المرمى: فتحي الطلحي. والدفاع: صدام الورفلي - صلاح فكرون - معاذ العمامي - عبدالله الشريف. وفي الوسط: عبد السلام ديجا – عبد الله بلعم - خالد مجدي - أحمد الهرام – مهند بوعجيلة. وفي الهجوم: معتز المهدي.

وقام المدرب محمد الككلي بإجراء ثلاثة استبدالات حيث أدخل أحمد الحاسي بديلا لعبد السلام ديجا ووفراس شليف بديلا لمعتز المهدي، وزياد العلواني بديلا لمهند أبوعجيلة صاحب الهدف الثاني لفريق النصر.

 

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