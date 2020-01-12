تعرف على تشكيل النصر أمام بيدفيست في «الكونفدرالية»

طرابلس - بوابة الوسط: الصديق قواس | الأحد 12 يناير 2020, 05:17 مساء
الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر. (أرشيفية : المركز الإعلامي)

اختار المدير الفني الوطني لفريق الكرة الأول بنادي «النصر» محمد الككلي، التشكيلة الرسمية للقاء المرتقب أمام نظيره فريق بيدفيست الجنوب أفريقي، في السادسة مساء اليوم الأحد، بتوقيت ليبيا، ضمن منافسات الجولة الرابعة لدور المجموعات لبطولة «الكونفيدرالية» الأفريقية.

وضم التشكل وفقًا للصفحة الرسمية لنادي «النصر» عبر حسابها على «فيسبوك»: 

حراسة المرمى: فتحي الطلحي.

الدفاع: صدام الورفلي - صلاح فكرون - معاذ العمامي - عبدالله الشريف.

- الوسط: عبد السلام ديجا – عبد الله بلعم - خالد مجدي - أحمد الهرام – مهند بوعجيلة.

الهجوم: معتز المهدي.

وكانت لجنة الحكام بالاتحاد الأفريقي لكرة القدم (الكاف)، أسندت إدارة مباراة النصر الليبي وبيدفيست الجنوب أفريقي، في أولى مباريات مرحلة الإياب في دوري مجموعات الكونفيدرالية، إلى الحكم الغابوني بيير آتشو.

يشار إلى أن الفحامة اقتنص تعادلا مهما وثمينا بدون أهداف، من مضيفه بيدفيست في المباراة التي أقيمت ضمن منافسات الجولة الثالثة بدور المجموعات، حيث ارتفع رصيد النصر بهذا التعادل إلى نقطتين في المركز الثالث، فيما يقبع بيدفيست في المركز الرابع بنفس الرصيد.

وخاض النصر حتى الآن 3 مباريات ضمن منافسات المجموعة الثانية، حيث تعادل بنتيجة (1 / 1) في المباراة الأولى أمام دجوليبا المالي، والتي أقيمت باستاد السلام في العاصمة المصرية القاهرة، وفقد نتيجة مباراته أمام مضيفه حوريا كوناكري الغيني بنتيجة (0 / 3)، فيما تعادل سلبيًا أمام بيدفيست.

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