ضانة في تونس وأبودبوس وغيضان على أبواب الدوري الإسباني

طرابلس - بوابة الوسط: الصديق قواس | الأحد 12 يناير 2020, 02:45 مساء
اللاعب الليبي الشاب عبدالله أبودبوس (إنترنت)

وقع المدافع الليبي هيثم ضانة عقدًا جديدًا مع فريق «شبيبة القيروان» التونسي لمدة موسم ونصف الموسم قادمًا من «هلال الشابة» التونسي أيضًا، الذي أنهى التعاقد معه بالتراضي.

المدافع هيثم ضانة من مواليد1991 كان من العناصر الأساسية في خط دفاع نادي «السويحلي» وخاض تجربة احترافية مع «الأهلي طرابلس»، ثم عاد إلى نادي «السويحلي» في الموسم الذي لم ينتهِ، وفقًا لما كشفته الصفحة الرسمية لنادي «شبيبة القيروان» عبر «فيسبوك».

وشهدت الانتقالات الشتوية أيضًا اجتياز اللاعب الليبي الشاب عبدالله أبودبوس الاختبارات الفنية تمهيدًا لتوقيع عقد مع نادي «قادش» الإسباني، كما وقع اللاعب الليبي الآخر فرج غيضان عقدًا مع نفس الفريق الذي يعد أحد فرق الدرجة الثانية الإسباني.

في الوقت نفسه انتقل اللاعب جبريل مرسال إلى فريق «الحالة» البحريني على سبيل الإعارة لمدة ستة أشهر قادمًا من فريق «الأهلي بنغازي».

المدافع الليبي هيثم ضانة (أرشيفية : الإنترنت)
اللاعب الليبي الشاب عبدالله أبودبوس (إنترنت)
 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

ليبيا محور «ملاسنات» ترامب وبيلوسي حول اغتيال سليماني
ليبيا
بالفيديو: تفاصيل وصية سلطان عمان الراحل قابوس بن سعيد
عربى
شظايا «حرب العاصمة» تعطل المدارس والخدمات الصحية
ليبيا
وفاة سلطان عمان قابوس بن سعيد
عربى
«رويترز»: تركيا تستعد لتوقيع اتفاق مع ليبيا بشأن تعويضات تتعلق بعهد القذافي
ليبيا
«البنتاغون»: سفينة حربية روسية كادت تتسبب بتصادم في بحر العرب
دولى
سيناتور إيطالي يدعو إلى تشكيل «قوة لحفظ السلام في ليبيا» بقيادة بلاده
ليبيا
جازية شعيتير: نحتاج إلى دعم من الدولة لتمكين المرأة الليبية.. ولا يجب حصر دورها ...
ليبيا
الدينار يستهل 2020 بمزيد من الخسائر في السوق الموازية
ليبيا
جريدة «الوسط»: «هدنة السبت» تعنون قمة بوتين وإردوغان
ليبيا
أنيس سلتو يقترب من الانتقال إلى أحد أندية الدوري المصري
رياضة محلية
مسؤولون أميركيون يعتقدون أن إيران أسقطت الطائرة الأوكرانية «بطريق الخطأ»
دولى
 المزيد من رياضة محلية

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

تقنية جديدة تساعد في تحديد الخلايا السرطانية بدقة وسرعة