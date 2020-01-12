ضانة في تونس وأبودبوس وغيضان على أبواب الدوري الإسباني

اللاعب الليبي الشاب عبدالله أبودبوس (إنترنت)

وقع المدافع الليبي هيثم ضانة عقدًا جديدًا مع فريق «شبيبة القيروان» التونسي لمدة موسم ونصف الموسم قادمًا من «هلال الشابة» التونسي أيضًا، الذي أنهى التعاقد معه بالتراضي.

المدافع هيثم ضانة من مواليد1991 كان من العناصر الأساسية في خط دفاع نادي «السويحلي» وخاض تجربة احترافية مع «الأهلي طرابلس»، ثم عاد إلى نادي «السويحلي» في الموسم الذي لم ينتهِ، وفقًا لما كشفته الصفحة الرسمية لنادي «شبيبة القيروان» عبر «فيسبوك».

وشهدت الانتقالات الشتوية أيضًا اجتياز اللاعب الليبي الشاب عبدالله أبودبوس الاختبارات الفنية تمهيدًا لتوقيع عقد مع نادي «قادش» الإسباني، كما وقع اللاعب الليبي الآخر فرج غيضان عقدًا مع نفس الفريق الذي يعد أحد فرق الدرجة الثانية الإسباني.

في الوقت نفسه انتقل اللاعب جبريل مرسال إلى فريق «الحالة» البحريني على سبيل الإعارة لمدة ستة أشهر قادمًا من فريق «الأهلي بنغازي».

المدافع الليبي هيثم ضانة (أرشيفية : الإنترنت)

اللاعب الليبي الشاب عبدالله أبودبوس (إنترنت)