بالصور: بنغازي تكرم نجم الطائرة إدريس غيث كشخصية للعام 2019

مدينة بنغازي تكرم نجم الكرة الطائرة الدولي إدريس غيث (تصوير - عمران الكاديكى)

احتفلت الأسرة الرياضية بمدينة بنغازي، أمس السبت، بتكريم نجم الكرة الطائرة الدولي إدريس غيث الذي اختارته النقابة العامة للإعلاميين الرياضيين كشخصية العام الرياضية 2019 نظرًا لما قدمه للنشاط الرياضي والشبابي خلال العام المنقضي ولسيرته ومسيرته الرياضية الطويلة الحافلة بالعطاء على كافة الواجهات.

حضر الاحتفالية عدد كبير من الشخصيات الرياضية من مختلف الأندية والاتحادات الرياضية والمهتمين من كافة الأجيال تقدمهم المهندس صقر أبوجواري عميد بلدية بنغازي التي استضافت الحدث.

نجم الكرة الطائرة الدولي السابق إدريس غيث بدأ مسيرته الرياضية أواخر الستينات، حيث كان طموحه أن يكون لاعبًا لكرة القدم، حيث التحق بصفوف النادي الأهلي بنغازي تحت إشراف المدرب الإنجليزي طمسون لكن تجربته لم يكتب لها الاستمرارية ليتحول لنادي الهلال كلاعب كرة قدم بإشراف المدرب الراحل محمد الماقني لكن عددًا من أحباء نادي الهلال الذين اكتشفوا موهبته مبكرًا غيروا وجهته إلى ملاعب الكرة الطائرة.

عرف غيث مع الكرة الطائرة سنوات ومواسم زاهية وذهبية وحصد مع الهلال عديد البطولات والألقاب على مستوى بطولة الدوري الليبي خلال مواسم السبعينات ومهد له هذا التألق اللافت في فريقه الهلال الطريق للبروز والتألق مع المنتخب الليبي الأول الذي ترأسه وقاده سنوات طويلة، وكان أحد أبرز ركائزه وأعمدته الرئيسية، حيث تألق مع المنتخب الوطني في أولمبياد موسكو واختتم مسيرته الكروية الزاخرة بقيادته الفريق الوطني في نهائيات بطولة كأس العالم للكرة الطائرة العام 1982 بالأرجنتين.

أيضًا استعان به فريق الترسانة وتوج معه وساهم في إحرازه لبطولة الأندية العربية العام 1978 عقب فوزه في المباراة النهائية على فريق الترجي التونسي وأُقيم له في مطلع الثمانينات مهرجان اعتزال ووداع كبير بحضور نخبة من أبرز نجوم اللعبة بليبيا، وعقب اعتزاله أوفد في بعثة دراسية ببريطانيا وعقب انتهاء فترته الدراسية عاد ليشده الحنين إلى ملاعب الكرة الطائرة لاعبًا ومدربًا رغم اعتزاله ليرد الجميل لناديه الهلال الذي ساهم في بروزه وتألقه وشهرته كما شغل عديد المهام في الاتحاد الليبي لكرة القدم وترأس عددًا من اللجان العليا لمختلف البطولات الدولية.

إدريس غيث، النجم الاستثنائي الذي كان علامة بارزة وفارقة في ملاعب الكرة الطائرة، عبَّر عن سعادته الغامرة بهذا التكريم والاختيار في حديث خاص إلى «بوابة الوسط» وحيا كل مَن ساهم في لمسة الوفاء الجميلة التي تنم عن العرفان بالجميل والاعتراف بحجم الجهود التي بُذلت خلال سنوات العطاء الطويلة وخلال مسيرته بالعام الماضي.

مدينة بنغازي تكرم نجم الكرة الطائرة الدولي إدريس غيث (تصوير - عمران الكاديكى)

مدينة بنغازي تكرم نجم الكرة الطائرة الدولي إدريس غيث (تصوير - عمران الكاديكى)

مدينة بنغازي تكرم نجم الكرة الطائرة الدولي إدريس غيث (تصوير - عمران الكاديكى)