بالصور: السلتو ينضم للدوري المصري بقرار من مدرب الأهلي طرابلس السابق

طرابلس - بوابة الوسط: الصديق قواس | الأحد 12 يناير 2020, 02:15 مساء
السلتوا رفقة مدربه الجديد طلعت يوسف (إنترنت)

وقع المهاجم الدولي الليبي المحترف أنيس السلتو عقدا مع إدارة نادي الاتحاد السكندري لمدة موسم ونصف الموسم قادما من نادي النجم الساحلي التونسي.

جاء التعاقد بناء على توصية من مدرب الأهلي طرابلس السابق والمدير الفني الحالي للنادي السكندري طلعت يوسف، وفقا لما كشفته الصفحة الرسمية لنادي الاتحاد السكندري عبر «فيسبوك».

ويعد المهاجم الليبي السلتو من ركائز المنتخب الوطني وصاحب هدف الفوز على منتخب تنزانيا في آخر مباراة رسمية للمنتخب، كما قدم مع فريقه السابق الأهلي طرابلس نتائج جيدة لكنه لم ينجح مع فريق النجم الساحلي بسبب عدم منحه الفرصة الكاملة وبقائه في أغلب الأحيان على دكة البدلاء والدخول في مناكفات مع مدرب الفريق.

السلتوا رفقة مدربه الجديد طلعت يوسف (إنترنت)
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