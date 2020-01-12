حكم غابوني لمباراة النصر وبيدفيست

طرابلس - بوابة الوسط: الصديق قواس | الأحد 12 يناير 2020, 02:11 مساء
الفريق الأول لكرة القدم بنادي «النصر» (المركز الإعلامي)

كلف الاتحاد الأفريقي لكرة القدم «كاف» حكمًا غابونيًّا لمباراة «النصر» الليبي و«بيدفيست» الجنوب أفريقي في أولى مباريات مرحلة الإياب في دوري مجموعات الكونفدرالية، الذي سيقام مساء اليوم في تمام الساعة السادسة بملعب بتروسبورت بالعاصمة المصرية القاهرة.

الحكم الغابوني بيير آتشو، دولي منذ 2018 ومن مواليد 1992 وأدار عديد المباريات الدولية في بطولتي أفريقيا تحت 17 سنة وتحت 23 سنة العام 2019، وفقًا لما جاء عبر الصفحة الرسمية لـ«كاف» عبر «فيسبوك».

من أبرز المباريات التي أدارها  في بطولة أفريقيا تحت 23 سنة زامبيا مع نيجيريا ومالي مع غانا.

فريق «النصر» الليبي يبحث عن ثلاث نقاط مهمة من هذه المباراة إذا أراد إنعاش حظوظه في التأهل إلى الدور الثاني، علمًا بأن فريق «حورويا كوناكري» ينفرد بصدارة المجموعة بـ 7 نقاط ودجوليبا بـ  4 نقاط و«النصر» بنقطتين متساوياً مع «بيدفيست» بنفس عدد النقاط.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

ليبيا محور «ملاسنات» ترامب وبيلوسي حول اغتيال سليماني
ليبيا
بالفيديو: تفاصيل وصية سلطان عمان الراحل قابوس بن سعيد
عربى
شظايا «حرب العاصمة» تعطل المدارس والخدمات الصحية
ليبيا
وفاة سلطان عمان قابوس بن سعيد
عربى
«رويترز»: تركيا تستعد لتوقيع اتفاق مع ليبيا بشأن تعويضات تتعلق بعهد القذافي
ليبيا
«البنتاغون»: سفينة حربية روسية كادت تتسبب بتصادم في بحر العرب
دولى
سيناتور إيطالي يدعو إلى تشكيل «قوة لحفظ السلام في ليبيا» بقيادة بلاده
ليبيا
جازية شعيتير: نحتاج إلى دعم من الدولة لتمكين المرأة الليبية.. ولا يجب حصر دورها ...
ليبيا
الدينار يستهل 2020 بمزيد من الخسائر في السوق الموازية
ليبيا
جريدة «الوسط»: «هدنة السبت» تعنون قمة بوتين وإردوغان
ليبيا
أنيس سلتو يقترب من الانتقال إلى أحد أندية الدوري المصري
رياضة محلية
مسؤولون أميركيون يعتقدون أن إيران أسقطت الطائرة الأوكرانية «بطريق الخطأ»
دولى
 المزيد من رياضة محلية

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

تقنية جديدة تساعد في تحديد الخلايا السرطانية بدقة وسرعة