حكم غابوني لمباراة النصر وبيدفيست

الفريق الأول لكرة القدم بنادي «النصر» (المركز الإعلامي)

كلف الاتحاد الأفريقي لكرة القدم «كاف» حكمًا غابونيًّا لمباراة «النصر» الليبي و«بيدفيست» الجنوب أفريقي في أولى مباريات مرحلة الإياب في دوري مجموعات الكونفدرالية، الذي سيقام مساء اليوم في تمام الساعة السادسة بملعب بتروسبورت بالعاصمة المصرية القاهرة.

الحكم الغابوني بيير آتشو، دولي منذ 2018 ومن مواليد 1992 وأدار عديد المباريات الدولية في بطولتي أفريقيا تحت 17 سنة وتحت 23 سنة العام 2019، وفقًا لما جاء عبر الصفحة الرسمية لـ«كاف» عبر «فيسبوك».

من أبرز المباريات التي أدارها في بطولة أفريقيا تحت 23 سنة زامبيا مع نيجيريا ومالي مع غانا.

فريق «النصر» الليبي يبحث عن ثلاث نقاط مهمة من هذه المباراة إذا أراد إنعاش حظوظه في التأهل إلى الدور الثاني، علمًا بأن فريق «حورويا كوناكري» ينفرد بصدارة المجموعة بـ 7 نقاط ودجوليبا بـ 4 نقاط و«النصر» بنقطتين متساوياً مع «بيدفيست» بنفس عدد النقاط.