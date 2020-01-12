الزناد يتوعد خصمه الألماني جاميس بالقاضية في نزال هامبورغ

طرابلس - بوابة الوسط: الصديق قواس | الأحد 12 يناير 2020, 12:37 مساء
الملاكم الليبي عبد المالك الزناد (أرشيفية : الإنترنت)

حدد بطل الملاكمة الليبية المحترف عبد المالك الزناد مواجهته المقبلة، حيث أعلن أنها ستكون أمام الملاكم الألماني جاميس بمدينة هامبورغ الألمانية يوم الـ25 من يناير الجاري على الحزام العالمي «IBO».

وأشار المحترف الليبي عبد المالك الزناد أن هذه المباراة ستكون امتحانًا صعبًا وجديدًا له، لكنه وعد جماهيره بعدم التقصير والظهور بأفضل حالة فنية لإنهاء المباراة بالضربة القاضية كما اعتادت الجماهير منه، وفقًا لما أعلنه البطل الليبي عبر صفحته الشخصية على «فيسبوك».

الملاكم الألماني جاميس، المنتظر لقاؤه على أرضه ووسط جماهيره بالبطل الليبي الزناد، فاز من قبل في 16 مقابلة وهو نفس الرصيد الذي يخلو من الخسارة بالنسبة للزناد أيضًا.

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