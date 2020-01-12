بفارق 13 هدفًا.. منتخب ليبيا لليد يخسر أمام الترجي التونسي

منتخب ليبيا لكرة اليد (أرشيفية : الإنترنت)

فقد منتخب ليبيا لكرة اليد، أمس السبت، نتيجة آخر مبارياته الودية أمام الترجي التونسي بفارق كبير من الأهداف وصل إلى 13 هدفًا (19/32) وكان منتخب ليبيا تعادل قبلها في ثلاث مباريات ودية أمام النجم الساحلي ومنتخبي الكونغو والمغرب.

تأتي المباريات الودية استعدادًا لنهائيات بطولة أفريقيا التي تستضيفها تونس بداية من الخميس المقبل، 16 يناير، بمشاركة 16 منتخبًا وُزِّعت على أربع مجموعات.

المجموعة الأولى : مصر والكونغو الديمقراطية وكينيا وغينيا.

المجموعة الثانية : ليبيا وأنغولا والغابون ونيجيريا.

المجموعة الثالثة : تونس والكاميرون وساحل العاج والرأس الأخضر.

المجموعة الرابعة : المغرب والجزائر والكونغو برازافيل وزامبيا.

يذكر أن كل مجموعة ستتبارى فيما بينها من نصف دوري ويتأهل أول وثاني كل مجموعة لدور الثمانية، الذي سيقام بنظام خروج المغلوب على أن يتأهل بطل النسخة للمشاركة لأولمبياد طوكيو 2020، كما تتأهل سبعة منتخبات لنهائيات كأس العالم بمصر 2021.