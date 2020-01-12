23 هدفًا في مسابقة أواسط كرة القدم ببنغازي

جانب من مسابقة الأواسط لكرة القدم في ليبيا (أرشيفية : الإنترنت)

تتواصل مسابقة أواسط كرة القدم تحت إشراف الاتحاد الفرعي لكرة القدم ببنغازي وفي مباريات الأمس، السبت، سجلت النتائج فوز «الأهلي بنغازي» على «التحدي» بهدفين دون رد و«التعاون» على «الأنوار» بخمسة أهداف مقابل هدفين و«النصر» على «الصداقة» بهدف.

وفاز «بنغازي الجديدة» على «السواعد» بستة أهداف دون مقابل و«المجد» على «الاستقلال» بهدفين مقابل هدف، و«خالد بن الوليد» على «السلفيوم» بأربعة أهداف دون مقابل.

وفي مسابقة الآمال، جرت أمس السبت مباراتان انتهتا بتعادل «السواحل» مع «النهر» بهدف لهدف، بينما فاز «الحرية» على «المجاهد» بأربعة أهداف مقابل هدف.