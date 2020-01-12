تعرف على نتائج فروسية الاستقلال لقفز الحواجز

منافسات سابقة في الفروسية الليبية (أرشيفية : الإنترنت)

أكد الناطق الإعلامي لبطولة الاستقلال الأولى لفروسية قفز الحواجز ببنغازي، سالم العبار، في تصريح خاص إلى «بوابة الوسط» اليوم الأحد، أن بطولة فروسية الاستقلال التي نظمها وأشرفت عليها مدرسة فرسان المتوسط ببنغازي كانت متميزة فنيًّا وتنظيميًّا، وجاءت نتائجها لمختلف الفئات على النحو التالي:

1- رؤية الفرجاني بطلة الفئة المتوسطة

توجت الفارسة رؤية الفرجاني مع الفرس «رعود» بكأس الفئة المتوسطة بعد أن اجتازت الحواجز دون أخطاء وفي زمن 45.89 ثانية، وجاء ثانياً الفارس صهيب المنصوري مع الجواد «زعفران»، الذي اجتاز الحواجز بأربعة أخطاء وبزمن 42.56 ثانية.

2- عبدالمهيمن العبيدي بطلاً للمبتدئين

توج بكأس بطولة المبتدئين الفارس عبدالمهيمن العبيدي مع الجواد «الأسطورة»، الذي اجتاز الحواجز دون أخطاء وفي زمن 38.44 ثانية، وجاء ثانياً الفارس حسين المجراب مع الجواد «الثائر»، الذي اجتاز الحواجز دون أخطاء وفي زمن 41.84 ثانية.

3- المجبري بطلاً للناشئين

توج بكأس وذهبية الناشئين الفارس نجيب المجبري مع الجواد «دنيا»، الذي اجتاز الحواجز دون أخطاء وبزمن 44.88 ثانية، وجاء ثانياً الفارس عبدالإله العبيدي مع الجواد «الحراري»، الذي اجتاز الحواجز دون أخطاء وفي زمن 46.34 ثانية.

4- العيساوي بطلاً للكبار

توج الفارس محمود العيساوي البدري مع جواده «ماتهاب» بكأس وذهبية بطولة الكبار بعد اجتيازه الحواجز بأربعة أخطاء وفي زمن 56.48 ثانية وجاء ثانياً فارس شهداء بنغازي عبدالإله العبيدي مع الجواد «نجم»، بثمانية أخطاء وبزمن 65.75 ثانية.