الطويل: الأولمبية الليبية تجهز لألعاب الشباب 2022

الليبي قنبور يتأهل للألعاب الأولمبية (إنترنت)

أكد مقرر لجنة رعاية الرياضيين المتميزين باللجنة الأولمبية الليبية، محمود الطويل، في تصريح خاص إلى «بوابة الوسط»، اليوم الأحد، أن اللجنة من مهامها دعم وتشجيع وتطوير وتحفيز الرياضيين الموهوبين والمتميزين وفق الطرق العلمية والمنهجية للرفع من مستوى أدائهم وتحسين مستوياتهم.

وأضاف الطويل قائلا «اللجنة ستجتمع مع كافة الاتحادات الرياضية واللجان الفنية لإنشاء قاعدة بيانات كاملة لكل الرياضيين المتميزين فنيا وبدنيا وصحيا واجتماعيا مع وضع برنامج خاص للاهتمام بهم ورعايتهم وتوفير المدرب الكفء والمعسكرات الداخلية والخارجية بالتنسيق والتعاون مع الاتحادات الرياضية».

وأكمل «سيتم تفعيل الاتفاقات الرياضية الموقتة بين الأولمبية الليبية ونظرائها في الدول الأخرى مع الاستعانة بالخبراء والمدربين والفنيين، كما أعدت اللجنة برنامجا للاجتماع مع الاتحادات الرياضية واللجان الفنية وستكون البداية اليوم الأحد بالاجتماع مع اتحادات ألعاب القوى وتنس الطاولة ورفع الأثقال والرياضات الجوية».

واختتم الطويل تصريحاته قائلا «غدا الإثنين سيكون الاجتماع مع اتحادات التجديف والهوكي والتنس الأرضي والبوكسينغ، حيث تتلخص أول أهدافنا في إعداد اللاعبين المتميزين للاستحقاقات المقبلة، ومن بينها دورة الألعاب الأولمبية للشباب بالعاصمة السنغالية داكار في نوفمبر 2022».