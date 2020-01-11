بداية محتشمة لتنس ليبيا في أفريقية الجزائر

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس | السبت 11 يناير 2020, 03:22 مساء
بطولة شمال أفريقيا للتنس الأرضي تنطلق في الجزائر (إنترنت)

انطلقت أمس الجمعة بالجزائر منافسات بطولة شمال أفريقيا للتنس الأرضي للفئات السنية 14 و16 عاما، وكانت بداية لاعبي ليبيا محتشمة، حيث خسر الليبي عبدالرحمن أبوقصيعة أمام الجزائري عبدالمالك عبدالحميد بنتيجة بمجموعتين لصفر (6/1، 6/0) وعبدالله الموهوب خسر أمام الجزائري حسام الخليفي بنتيجة مجموعتين لصفر (6/4، 6/0).

وإبراهيم الشتيوي فقد مباراته أمام الجزائري لطفي الزربوط بنتيجة مجموعتين لصفر (6/0، 6/0) وإلياس إسكندر خسر أمام الجزائري رضاء الغطاس بنتيجة مجموعتين لصفر (6/1، 6/0)، ومحمد العبيدي فقد مباراته أمام المغربي إلياس السفياني بنتيجة مجموعتين لصفر (6/0، 6/0)، ومحمد العمامي فقد مباراته أمام التونسي مجدي عبدالحميد بنتيجة مجموعتين لصفر (6/1، 6/0) وفقا لنتائج البطولة المنشورة عبر «فيسبوك».
وتقام اليوم السبت منافسات الزوجي ويلتقي محمد العبيدي ومحمد العمامي مع كيشو والغطاس من الجزائر، والثنائي عبدالله الموهوب وإبراهيم الشتيوي مع بن يعقوب ونورالدين من الجزائر، وفي مباريات الترضية في الفردي اللاعب إبراهيم الشتيوي يلتقي معمر من المغرب، وعبدالرحمن أبوقصيعة يواجه القرموطي من مصر، وعبدالله الموهوب مع المغربي بن يحيى.

بطولة شمال أفريقيا للتنس الأرضي تنطلق في الجزائر (إنترنت)
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