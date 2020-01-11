الطرمال ينعي لاعب الجزيرة أبوعجاجه

الطرمال ينعي لاعب الجزيرة أبوعجاجه (أرشيفية : الإنترنت)

وجه رئيس جمعية قدامى الرياضيين بزوارة علي الطرمال كلمة تأبين في حق لاعب كرة القدم المعروف بنادي الجزيرة زوارة إدريس أبوعجاجه، الذي وصفه باللاعب المخلص، الذي قدم لناديه وكان مثالا في العطاء في عقود مضت، وأن الرياضة الليبية بوفاته خسرت أحد شخصياتها المميزة.

وقال في كلمة تأبين على صفحته الشخصية عبر «فيسبوك»: «كأنه كان لاعبا مبدعا في الملاعب ويخشاه الحراس والمدافعون، وسجل أهدافا لا تنسى في مشوار فريق الجزيرة في الدوري الليبي لكرة القدم، وأنه ظل وافيا للغلالة الصفراء والزرقاء متفانيا لها في الملعب ومخلصا لها خارجه، كما أنه كان بشوشا متسامحا نبيلا في علاقته بالناس».

الطرمال ينعي لاعب الجزيرة أبوعجاجه (أرشيفية : الإنترنت)