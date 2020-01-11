مناصب رياضية لسلطان عمان الجديد هيثم بن طارق

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 11 يناير 2020, 12:51 مساء
رئيس سلطنة عمان الجديد، هيثم بن طارق آل سعيد (إنترنت)

تولى سلطان عمان الجديد، هيثم بن طارق آل سعيد، العديد من المناصب الكبرى في الرياضة العمانية خلال السنوات الماضية، قبل أن يصبح حاكما رسميا للبلاد، خلفا للراحل السلطان قابوس بن سعيد، حيث نصَّب مجلس عمان، اليوم السبت، هيثم بن طارق آل سعيد سلطانا للبلاد، بعدما أدى اليمين القانونية أمام المجلس.

وتولى هيثم بن طارق آل سعيد العديد من المناصب الكبرى في الرياضة العمانية خلال السنوات الماضية، حيث تقلد رئاسة الاتحاد العماني لكرة القدم بين عامي 1983 و1986، كما ترأس اللجنة المنظمة لدورة الألعاب الآسيوية الشاطئية الثانية التي أقيمت في مسقط 2010، في حدث رياضي كبير شهد خلاله مشاركة 45 دولة آسيوية.

ويعد السلطان هيثم بن طارق آل سعيد، الرئيس الفخري لنادي السيب الرياضي، أحد أعرق الأندية في سلطنة عمان، حيث تأسس مطلع مارس العام 1972، وأعيد إشهاره في 2002، ونجح في التتويج بالعديد من الألقاب المحلية، كما كان له دور كبير في إنجاح كأس الخليج العربي السابعة التي احتضنتها عمان، خلال الفترة من 9-28 مارس 1984، حيث كان يتولى منصب نائب رئيس اللجنة المنظمة العليا.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

وفاة سلطان عمان قابوس بن سعيد
عربى
«البنتاغون»: سفينة حربية روسية كادت تتسبب بتصادم في بحر العرب
دولى
سيناتور إيطالي يدعو إلى تشكيل «قوة لحفظ السلام في ليبيا» بقيادة بلاده
ليبيا
جازية شعيتير: نحتاج إلى دعم من الدولة لتمكين المرأة الليبية.. ولا يجب حصر دورها ...
ليبيا
الدينار يستهل 2020 بمزيد من الخسائر في السوق الموازية
ليبيا
جريدة «الوسط»: «هدنة السبت» تعنون قمة بوتين وإردوغان
ليبيا
أنيس سلتو يقترب من الانتقال إلى أحد أندية الدوري المصري
رياضة محلية
مسؤولون أميركيون يعتقدون أن إيران أسقطت الطائرة الأوكرانية «بطريق الخطأ»
دولى
ننشر نص بيان إردوغان وبوتين بشأن ليبيا
ليبيا
الصور الأولى لآثار الهجوم الصاروخي الإيراني على قاعدة «عين الأسد»
دولى
الغنوشي يأمل في «توحيد الجهود لتسوية الأزمة الليبية»
ليبيا
بوتين وإردوغان يدعوان أطراف الأزمة الليبية إلى إعلان هدنة اعتبارًا من ليلة السبت...
ليبيا
 المزيد من رياضة محلية

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

أستراليا تقرر القضاء على عشرة آلاف جمل بنيران قناصة من مروحيات