مناصب رياضية لسلطان عمان الجديد هيثم بن طارق

رئيس سلطنة عمان الجديد، هيثم بن طارق آل سعيد (إنترنت)

تولى سلطان عمان الجديد، هيثم بن طارق آل سعيد، العديد من المناصب الكبرى في الرياضة العمانية خلال السنوات الماضية، قبل أن يصبح حاكما رسميا للبلاد، خلفا للراحل السلطان قابوس بن سعيد، حيث نصَّب مجلس عمان، اليوم السبت، هيثم بن طارق آل سعيد سلطانا للبلاد، بعدما أدى اليمين القانونية أمام المجلس.



وتولى هيثم بن طارق آل سعيد العديد من المناصب الكبرى في الرياضة العمانية خلال السنوات الماضية، حيث تقلد رئاسة الاتحاد العماني لكرة القدم بين عامي 1983 و1986، كما ترأس اللجنة المنظمة لدورة الألعاب الآسيوية الشاطئية الثانية التي أقيمت في مسقط 2010، في حدث رياضي كبير شهد خلاله مشاركة 45 دولة آسيوية.



ويعد السلطان هيثم بن طارق آل سعيد، الرئيس الفخري لنادي السيب الرياضي، أحد أعرق الأندية في سلطنة عمان، حيث تأسس مطلع مارس العام 1972، وأعيد إشهاره في 2002، ونجح في التتويج بالعديد من الألقاب المحلية، كما كان له دور كبير في إنجاح كأس الخليج العربي السابعة التي احتضنتها عمان، خلال الفترة من 9-28 مارس 1984، حيث كان يتولى منصب نائب رئيس اللجنة المنظمة العليا.