4 مباريات في أواسط كرة القدم ببنغازي.. السبت

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس | السبت 11 يناير 2020, 12:00 مساء
مسابقة أواسط كرة القدم ببنغازي (أرشيفية : إنترنت)

يتجدد الموعد اليوم السبت مع أربع مباريات في مسابقة أواسط كرة القدم ببنغازي، حيث يتبارى المجد والاستقلال على أرضية ملعب الأهلي بنغازي، بإدارة الحكم منذر العبيدي والمساعدين مروان فرج ومنير الزلاوي والحكم الرابع حسين العبيدي.

وعلى ملعب بنينا يلتقي النهر مع السواحل بإدارة الحكم محمد الجلالي والمساعدين هشام اشتيوي ومعاذ البرغثي.
وعلى ملعب بنغازي الجديدة ستقام مباراتان الأولى تجمع الحرية مع المجاهد بإدارة الحكم محمد العبدلي والمساعدين سالم المراكبي ومهند الشوشان.

وأخيرا يلتقي السلفيوم مع خالد بن الوليد بإدارة الحكم نصيب الهواري، بمساعدة عصام الترهوني وأحمد ضيف والحكم الرابع محمد نبوس.

وأقيمت أمس الجمعة خمس مباريات في الأواسط وشهدت  فوز النصر على الصداقة بهدف وأطلس على الهدف بستة أهداف دون مقابل وبوعطني على الشعلة بثلاثة أهداف مقابل هدف، وانتهت مباراتان بالتعادل الرجمة مع قاريونس بهدف والحرية مع بودريسة بهدفين لمثلهما.

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