منتخب الشباب يعود للتدربيات اليوم

طرابلس - بوابة الوسط: الصديق قواس | الخميس 09 يناير 2020, 10:06 مساء
جانب من تجمع اختبارات منتخب الشباب. (إنترنت)

عاد المنتخب الوطني للشباب لكرة القدم (تحت 20 سنة) للتدربيات اليوم في الفترتين الصباحية والمسائية على أرضية ملعب علي الزقوزي بطرابلس.

وقال المدير الإداري لمنتخب الشباب، عبدالسلام الكوت، في تصريح إلى «بوابة الوسط» إنه تم اليوم اختيار القائمة الرسمية، والتي ضمت 24 رياضيا من المنطقتين الغربية والوسطى.

وأوضح «الكوت» أن الطاقم الفني للمنتخب سوف يتوجه الأسبوع المقبل إلى المنطقة الشرقية والجبل الأخضر للوقوف على اختيارات الجهازين الثنائي المهدي أبوشاح وسالم ميلاد.

وأضاف أنه سيكون هناك تجمع للمنتخب بعد تقليص واختيار العدد المناسب من خلال الأطقم الفنية للمنتخب، ومن خلال ثلاثة تجمعات بمناطق طرابلس وبنغازي والجبل الأخضر لاختيار القائمة النهائية للمنتخب لاستحقاقاته المقبلة للدخول بهم في معسكر استعدادي خارجي خلال الفترة المقبلة.

وكان اتحاد الكرة اختار لاعب فريق أهلي طرابلس والمدرب الحالي عياد القاضي، مدربا لهذا المنتخب، الذي لديه استحقاقات قادمة بمعاونة ومساعدة الثنائي المهدي أبوشاح وسالم ميلاد، والطاهر سعد مدربا لحراس المرمى واللاعب السابق عبدالسلام الكوت مديرا إداريا ومحمد علي العجيلي إداريا للمنتخب.

فيما تم تكليف الثنائي عمر الفارسي ومحمد أبوسنينة، ضمن الطاقم الطبي والعلاج الطبيعي للمنتخب، ومحمد بركة ورفعت ناصر مشرفي معدات.

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