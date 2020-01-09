سالم عبلو ضمن قائمة الصفاقسي التونسي في معسكر سوسة

المحترف الليبي سالم عبلو. (إنترنت)

أعلن نادي الصفاقسي التونسي أن مدربه فتحي الجبال، اختار المحترف الليبي سالم عبلو، ضمن القائمة المختارة للفريق في المعسكر الذي سيقام في مدينة سوسة التونسية، الذي سيستمر لمدة عشرة أيام، بسبب فترة توقف نشاط البطولة التونسية المحترفة.

ويخضع «عبلو» لاختبارات مع فريق الصفاقسي التونسي، خلال الفترة الماضية، تمهيدًا للتعاقد مع اللاعب خلال فترة الانتقالات الشتوية.

ويتميز اللاعب سالم عبلو بالروح القتالية وبمجهوده السخي داخل الملعب، حيث قدم طيلة مشواره الرياضي مع نادي أهلي طرابلس العديد من الإسهامات في تتويج الفريق بالألقاب، كما شارك في أكثر من مناسبة مع المنتخب الوطني.