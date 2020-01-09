صدر عن رئيس اللجنة البارأولمبية، ورئيس الأولمبياد خالد الرقيبي قرار بتكليف رمضان أبوعزيزة مستشارا فنيا باللجنة البارأولمبية.
وعلمت «بوابة الوسط» أن يتولى أبوعزيزة إبداء الرأي في الموضوعات التي تعرض عليه من قبل الاتحادات الفرعية بالمنطقة الشرقية.
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