اتحاد القوة البدنية يعيد تشكيل اتحاداته الفرعية

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس | الأربعاء 08 يناير 2020, 11:01 مساء
الاتحاد العام الليبي للقوة البدنية. (إنترنت)

صدر عن رئيس الاتحاد العام والقوة البدنية، قرارًا بإعادة تشكيل الاتحادات الفرعية الثلاثة وهم اتحاد المنطقة الشرقية برئاسة مصطفى أبورويص، ونائبه طلال مخلوف وعلاء الورشفاني مقررًا ومصطفى المعداني أمينا للصندوق وعضوية عبدالمجيد العلواني وطه محمد، وبن عيسى العقوري.

وعلمت «بوابة الوسط»، أنه سيتم أيضًا إعادة تشكيل اتحاد المنطقة الوسطى برئاسة الصيد عيسى، ونائبه أحمد القزيري، وأحمد حقيق مقررًا، ومصطفى الدعيكي أمينا للصندوق، وعضوية خالد شختور وخالد بوفانة ونوري الشوشان.

وضمن القرار اتحاد المنطقة الغربية برئاسة محمد البابور، ونائبه محمد المحجوب وحلمي نصرات مقررًا، وعبدالباسط الرياني أمينا للصندوق، وعضوية صالح الصويعي وعصام قرادة وعماد النعاس.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

الغنوشي يأمل في «توحيد الجهود لتسوية الأزمة الليبية»
ليبيا
تفاصيل القصف الإيراني لقاعدتين عسكريتين أميركيتين في العراق
دولى
«رويترز»: مستشفى روسي عالج «مرتزقة» أصيبوا في حروب خارجية منها ليبيا
ليبيا
ساديو ماني يتوج بجائزة أفضل لاعب في أفريقيا
رياضة عالمية
إيران: 50 قتيلًا في تدافع خلال تشييع قاسم سليماني في كرمان
دولى
بالفيديو: حشود ضخمة تشارك في مراسم دفن سليماني بمسقط رأسه
دولى
الحكومة الموقتة توافق على شراء 8 طائرات ركاب بتكلفة 40 مليون دينار
ليبيا
سلامة عن الهجوم على الكلية العسكرية: «من المحتمل أنه تم بواسطة بلد يدعم قوات ...
ليبيا
بالفيديو: رونالدو يتألق بـ«هاتريك» في فوز يوفنتوس على كالياري بالدوري الإيطالي
رياضة عالمية
تفاصيل جديدة في هروب كارلوس غصن من اليابان إلى لبنان
دولى
بالصور: جنازة ضحايا قصف الكلية العسكرية بطرابلس
ليبيا
البرلمان العراقي يوافق على مقترح إنهاء وجود القوات الأجنبية
عربى
 المزيد من رياضة محلية

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

سوزان رايس تكشف كواليس قرار التدخل العسكري في ليبيا