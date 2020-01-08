اتحاد القوة البدنية يعيد تشكيل اتحاداته الفرعية

الاتحاد العام الليبي للقوة البدنية. (إنترنت)

صدر عن رئيس الاتحاد العام والقوة البدنية، قرارًا بإعادة تشكيل الاتحادات الفرعية الثلاثة وهم اتحاد المنطقة الشرقية برئاسة مصطفى أبورويص، ونائبه طلال مخلوف وعلاء الورشفاني مقررًا ومصطفى المعداني أمينا للصندوق وعضوية عبدالمجيد العلواني وطه محمد، وبن عيسى العقوري.

وعلمت «بوابة الوسط»، أنه سيتم أيضًا إعادة تشكيل اتحاد المنطقة الوسطى برئاسة الصيد عيسى، ونائبه أحمد القزيري، وأحمد حقيق مقررًا، ومصطفى الدعيكي أمينا للصندوق، وعضوية خالد شختور وخالد بوفانة ونوري الشوشان.

وضمن القرار اتحاد المنطقة الغربية برئاسة محمد البابور، ونائبه محمد المحجوب وحلمي نصرات مقررًا، وعبدالباسط الرياني أمينا للصندوق، وعضوية صالح الصويعي وعصام قرادة وعماد النعاس.