منتخب اليد يتعادل مع النجم الساحلي استعدادًا لنهائيات أفريقيا

طرابلس - بوابة الوسط: الصديق قواس | الأربعاء 08 يناير 2020, 09:58 مساء
المنتخب الوطني لكرة اليد. (إنترنت)

تعادل المنتخب الوطني لكرة اليد، مع نظيره فريق النجم الساحلي التونسي، بنتيجة 25 مقابل 25، في المباراة الودية التي أُقيمت بينهما مساء اليوم الأربعاء، وتعد ثالث مواجهة ودية للفرسان في معسكره الخارجي بتونس استعدادًا لبطولة أفريقيا لكرة اليد، التي ستجري في الـ16 من شهر يناير الجاري، والمؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2021 بمصر.

وانتهى الشوط الأول لصالح النجم التونسي بنتيجة 14 مقابل 13، إلا أن المنتخب الوطني نجح في العودة للمباراة وحقق التعادل في الشوط الثاني لينتهي اللقاء بنتيجة (25 - 25).

وكان المنتخب الوطني قد تعادل إيجابيا مع فريق الكونغو بنتيجة 21 مقابل 21، ومع المنتخب المغربي بنفس النتيجة.

ومن المقرر أن يلتقي يوم 12 يناير الجاري، مع فريق الترجي التونسي، في آخر مباراة تحضيريه له، كما أفادنا مدير المكتب الإعلامي أرحومة سوط في تصريح خاص إلى «بوابة الوسط».

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

الغنوشي يأمل في «توحيد الجهود لتسوية الأزمة الليبية»
ليبيا
تفاصيل القصف الإيراني لقاعدتين عسكريتين أميركيتين في العراق
دولى
«رويترز»: مستشفى روسي عالج «مرتزقة» أصيبوا في حروب خارجية منها ليبيا
ليبيا
ساديو ماني يتوج بجائزة أفضل لاعب في أفريقيا
رياضة عالمية
إيران: 50 قتيلًا في تدافع خلال تشييع قاسم سليماني في كرمان
دولى
بالفيديو: حشود ضخمة تشارك في مراسم دفن سليماني بمسقط رأسه
دولى
الحكومة الموقتة توافق على شراء 8 طائرات ركاب بتكلفة 40 مليون دينار
ليبيا
سلامة عن الهجوم على الكلية العسكرية: «من المحتمل أنه تم بواسطة بلد يدعم قوات ...
ليبيا
بالفيديو: رونالدو يتألق بـ«هاتريك» في فوز يوفنتوس على كالياري بالدوري الإيطالي
رياضة عالمية
تفاصيل جديدة في هروب كارلوس غصن من اليابان إلى لبنان
دولى
بالصور: جنازة ضحايا قصف الكلية العسكرية بطرابلس
ليبيا
البرلمان العراقي يوافق على مقترح إنهاء وجود القوات الأجنبية
عربى
 المزيد من رياضة محلية

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

سوزان رايس تكشف كواليس قرار التدخل العسكري في ليبيا