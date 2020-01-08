منتخب اليد يتعادل مع النجم الساحلي استعدادًا لنهائيات أفريقيا

المنتخب الوطني لكرة اليد. (إنترنت)

تعادل المنتخب الوطني لكرة اليد، مع نظيره فريق النجم الساحلي التونسي، بنتيجة 25 مقابل 25، في المباراة الودية التي أُقيمت بينهما مساء اليوم الأربعاء، وتعد ثالث مواجهة ودية للفرسان في معسكره الخارجي بتونس استعدادًا لبطولة أفريقيا لكرة اليد، التي ستجري في الـ16 من شهر يناير الجاري، والمؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2021 بمصر.

وانتهى الشوط الأول لصالح النجم التونسي بنتيجة 14 مقابل 13، إلا أن المنتخب الوطني نجح في العودة للمباراة وحقق التعادل في الشوط الثاني لينتهي اللقاء بنتيجة (25 - 25).

وكان المنتخب الوطني قد تعادل إيجابيا مع فريق الكونغو بنتيجة 21 مقابل 21، ومع المنتخب المغربي بنفس النتيجة.

ومن المقرر أن يلتقي يوم 12 يناير الجاري، مع فريق الترجي التونسي، في آخر مباراة تحضيريه له، كما أفادنا مدير المكتب الإعلامي أرحومة سوط في تصريح خاص إلى «بوابة الوسط».