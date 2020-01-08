منتخب ليبيا للصالات يتعادل وديًّا مع البحرين

التعادل الإيجابي يحسم لقاء المنتخب الليبي للصالات مع مستضيفه البحرين (إنترنت)

حسم التعادل الإيجابي بهدف لهدف نتيجة مباراة المنتخب الليبي الوطني للصالات مع مستضيفه المنتخب البحريني، في المباراة الودية الأولى التي جرت مساء الثلاثاء بقاعة اتحاد كرة اليد البحريني بعد مباراة مثيرة وحماسية.

ظل التعادل السلبي سائدًا حتى الدقائق الأخيرة من عمر المباراة التي تبادل خلالها الفريقان إحراز الأهداف، حيث سجل لمنتخب ليبيا الوطني لاعبه محمد زريق، بينما أحرز هدف المنتخب البحريني لاعبه أحمد عبد النبي.

ويتجدد الحوار بين المنتخبين، مساء الخميس، في ثاني وآخر مباراة وتجربة ودية بين المنتخبين، التي تأتي ضمن تحضيرات المنتخب الوطني للصالات للمشاركة في نهائيات بطولة أمم أفريقيا التي ستنطلق بالمغرب بداية من يوم 28 يناير الجاري.

التعادل الإيجابي يحسم لقاء المنتخب الليبي للصالات مع مستضيفه البحرين (إنترنت)

التعادل الإيجابي يحسم لقاء المنتخب الليبي للصالات مع مستضيفه البحرين (إنترنت)