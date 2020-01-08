يد ليبيا تواجه النجم الساحلي استعدادًا لنهائيات أفريقيا

منتخب ليبيا لكرة اليد يلتقي وديًّا مع فريق النجم الساحلي التونسي (إنترنت)

يلتقي منتخب ليبيا لكرة اليد، في السادسة مساء اليوم الأربعاء، وديًّا مع فريق النجم الساحلي التونسي استعدادًا لنهائيات أفريقيا التى ستنطلق في 16 يناير الجاري، وكان المنتخب تعادل هذا الأسبوع في مباراتين وديتين مع الكونغو «22- 22» وأمس الثلاثاء مع المغرب «21- 21».

وحسبما أفاد اللاعب الدولي السابق ومدير العلاقات الحالي باتحاد كرة اليد الليبي، المنجي صوله، في تصريحات خاصة إلى «بوابة الوسط» أن أداء اللاعبين تحسن كثيًرا، وتفادى اللاعبون أخطاء مباراة الكونغو، وكانوا ندًّا قويًّا للفريق المغربي المصنف رابعًا أفريقيًّا، ويضم عددًا من المحترفين في فرنسا، وكان الأبرز في مباراة الأمس معز الشفطي ورجب الشوشان والحارس وسام محمد الذي كان متألقًا وتصدى لأكثر من أربع ضربات جزاء.