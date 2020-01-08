13 مباراة في أواسط كرة القدم ببنغازي

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس | الأربعاء 08 يناير 2020, 03:51 مساء
مسابقة أواسط كرة القدم ببنغازي (أرشيفية : إنترنت)

كشف الاتحاد الفرعي لكرة القدم ببنغازي مواعيد مباريات الأسبوع الثالث للأواسط لفرق القسم الممتاز والدرجتين الأولى والثانية، التي ستنطلق الجمعة بـ6 مباريات بملعب بنينا.

يلتقي أواسط النصر مع الصداقة وأبوعطني يتبارى مع الشعلة، وعلى ملعب الأهلي بنغازي يلتقي قار يونس مع الرجمة وأبودريسة يلتقي الحرية، وعلى ملعب بنغازي الجديدة يلتقي الهدف مع أطلس، وعلى ملعب بنينا السلاوي يتبارى مع المجاهد.

والسبت سيتجدد الموعد مع خمس مباريات بملعب الأهلي بنغازي، حيث يلتقي المجد والاستقلال، وبملعب بنغازي الجديدة يلتقي السلفيوم وخالد بن الوليد، والأنوار مع التعاون، والأهلي بنغازي مع التحدي، والسواحل مع النهر، والسواعد يتبارى مع بنغازي الجديدة، والأحد المقبل تقام مباراتان المروج يلتقي المروج والطيران يواجه السد.

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