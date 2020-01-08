ناشئو الملاكمة يستعدون لعربية الكويت

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس | الأربعاء 08 يناير 2020, 01:56 مساء
ناشئو الملاكمة يستعدون لعربية الكويت (فيسبوك)

أكد رئيس لجنة المنتخبات بالاتحاد الليبي للملاكمة، عبدالكريم مانيطة، في تصريح خاص إلى «بوابة الوسط»، اليوم الأربعاء، مشاركة ليبيا في عربية ناشئي الملاكمة مواليد 2003 / 2004 التي تستضيفها الكويت في يناير الجاري بثلاثة ملاكمين، هم: فرج المقصبي وزن المتوسط، ويزن الحويج وزن الديك، وعبدالمقتدر سويدان خفيف ديك برفقة المدرب العام عبدالسلام مسعود ومساعده عبدالحكيم عمار.

وأضاف مانيطة أنه جار التنسيق لإقامة معسكر لمنتخب الناشئين بتونس لمدة عشرة أيام، وبخصوص الاستحقاقات المقبلة أفاد بأن ليبيا ستشارك في بطولة أفريقيا للكبار التي ستقام بالسنغال في فبراير المقبل والمؤهلة لأولمبياد طوكيو صيف هذا العام، وأن الدعوة وجهت لعدد من الملاكمين الليبيين المحترفين بالخارج، وأن منتخب الأواسط ستكون له مشاركة في بطولة العرب بمصر في مارس المقبل.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

تفاصيل القصف الإيراني لقاعدتين عسكريتين أميركيتين في العراق
دولى
«رويترز»: مستشفى روسي عالج «مرتزقة» أصيبوا في حروب خارجية منها ليبيا
ليبيا
ساديو ماني يتوج بجائزة أفضل لاعب في أفريقيا
رياضة عالمية
إيران: 50 قتيلًا في تدافع خلال تشييع قاسم سليماني في كرمان
دولى
بالفيديو: حشود ضخمة تشارك في مراسم دفن سليماني بمسقط رأسه
دولى
الحكومة الموقتة توافق على شراء 8 طائرات ركاب بتكلفة 40 مليون دينار
ليبيا
سلامة عن الهجوم على الكلية العسكرية: «من المحتمل أنه تم بواسطة بلد يدعم قوات ...
ليبيا
بالفيديو: رونالدو يتألق بـ«هاتريك» في فوز يوفنتوس على كالياري بالدوري الإيطالي
رياضة عالمية
تفاصيل جديدة في هروب كارلوس غصن من اليابان إلى لبنان
دولى
بالصور: جنازة ضحايا قصف الكلية العسكرية بطرابلس
ليبيا
البرلمان العراقي يوافق على مقترح إنهاء وجود القوات الأجنبية
عربى
أستراليا تقيم أضرار الحرائق الهائلة بعد يوم «كارثي» قتل فيه 24 شخصا (فيديو)
دولى
 المزيد من رياضة محلية

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

سوزان رايس تكشف كواليس قرار التدخل العسكري في ليبيا