ناشئو الملاكمة يستعدون لعربية الكويت

ناشئو الملاكمة يستعدون لعربية الكويت (فيسبوك)

أكد رئيس لجنة المنتخبات بالاتحاد الليبي للملاكمة، عبدالكريم مانيطة، في تصريح خاص إلى «بوابة الوسط»، اليوم الأربعاء، مشاركة ليبيا في عربية ناشئي الملاكمة مواليد 2003 / 2004 التي تستضيفها الكويت في يناير الجاري بثلاثة ملاكمين، هم: فرج المقصبي وزن المتوسط، ويزن الحويج وزن الديك، وعبدالمقتدر سويدان خفيف ديك برفقة المدرب العام عبدالسلام مسعود ومساعده عبدالحكيم عمار.

وأضاف مانيطة أنه جار التنسيق لإقامة معسكر لمنتخب الناشئين بتونس لمدة عشرة أيام، وبخصوص الاستحقاقات المقبلة أفاد بأن ليبيا ستشارك في بطولة أفريقيا للكبار التي ستقام بالسنغال في فبراير المقبل والمؤهلة لأولمبياد طوكيو صيف هذا العام، وأن الدعوة وجهت لعدد من الملاكمين الليبيين المحترفين بالخارج، وأن منتخب الأواسط ستكون له مشاركة في بطولة العرب بمصر في مارس المقبل.