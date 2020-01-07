منتخب اليد يتعادل مع المغرب استعدادًا لأمم أفريقيا 2020

منتخب ليبيا لكرة اليد (أرشيفية : الإنترنت)

تعادل المنتخب الوطني لكرة اليد، أمام نظيره المغربي، بنتيجة 21 مقابل 21، في المباراة الودية التي جمعت بين المنتخبين، مساء اليوم الثلاثاء، بقاعة مدينة الحمامات التونسية.

وانتهى الشوط الأول لصالح «فرسان اليد» بنتيجة 11 مقابل 10، إلا أن منتخب المغرب نجح في العودة للمباراة وحقق التعادل في الدقائق الأخيرة لينتهي اللقاء بنتيجة (21 - 21).

تأتي المباراة في إطار استعدادات المنتخب الوطني، لخوض منافسات البطولة الأفريقية رقم 24 التي تحتضنها تونس بداية من 16 يناير الجاري، والمؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2021 بمصر.

وحسب تصريح رئيس المكتب الإعلامي بالاتحاد الليبي لكرة اليد، أرحومة سوط إلى «بوابة الوسط» فإن المنتخب الوطني لكرة اليد الموجود حاليا بتونس سوف يجري مباراة ودية أخرى غدًا الأربعاء، مع فريق النجم الساحلي، وذلك لرفع رتم المباريات للمنتخب استعدادًا للبطولة الأفريقية.

وأوضح أرحومة أن البطولة ستشهد مباريات متواصلة، مما تعد الفترة الحالية فرصة للطاقم الفني لمعرفة ما مدى اللياقة البدنية لعناصر المنتخب، وسيلتقي في مباراة أخرى مع فريق الترجي التونسي، كما أن هناك احتمالين إما أن تكون الجمعة وإما السبت.